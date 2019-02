Την περασμένη Δευτέρα ο Τράβις Κάουφμαν βγήκε να τρέξει κοντά στο Φορτ Κόλινς του Κολοράντο και το τελευταίο που περίμενε ήταν πως θα κατέληγε να σκοτώσει ένα πούμα.

«Νιώθω πως θα έπρεπε να αγοράσω μερικά λαχεία», είπε ο 31χρονος στη διάρκεια συνέντεξης τύπου, όπου εξήγησε με λεπτομέρειες όλα όσα συνέβησαν αλλά και πώς κατάφερε να σκοτώσει το άγριο ζώο.

Ο Κάουφμαν, που μετακόμισε στο Φορτ Κόλινς πριν από περίπου 5 χρόνια για να κάνει πιο υγιεινή ζωή, περιέγραψε την εφιαλτική εμπειρία του.

«Ήταν απλώς αγνή αδρεναλίνη. Υπήρξε μια στιγμή που με φαντάστηκα πεσμένο στον λόγο και από πάνω μου ένα πούμα να με κατασπαράζει, είναι πολύ φρικιαστικός τρόπος για να πεθάνεις. Αλλά την περισσότερη ώρα απλώς με καθοδηγούσε η αδρεναλίνη», είπε στους δημοσιογράφους.

Ο 31χρονος έτρεχε στο Horsetooth Mountain Open Space στις 4 Φεβρουαρίου όταν άκουσε θρόισμα στις πευκοβελόνες πίσω του.

Όπως λέει, σε άλλη περίπτωση δεν θα είχε γυρίσει να κοιτάξει τι συμβαίνει, υποθέτοντας πως απλώς πίσω του βρισκόταν «ένα μικρό πλάσμα του δάσους». «Αλλά στο βάθος του μυαλού μου πάντα υπάρχει η σκέψη πως θα μπορούσε να είναι κάτι άλλο. Και αυτό το άλλο έτυχε να είναι ένα πούμα», λέει ο ίδιος.

