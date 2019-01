Μια λακκούβα στο οδόστρωμα, στη μέση ενός δρόμου στο Μαϊάμι της Φλόριντας, αποκάλυψε μια κρυφή σήραγγα που οδηγούσε σε μια τράπεζα.

Όπως μεταδίδουν αμερικανικά ΜΜΕ, το οδόστρωμα υποχώρησε, δημιουργώντας μια τρύπα, ακριβώς στη μέση της οδού Φλαμίνγκο, στη συνοικία Πέμπροουκ Πάινς, στο δυτικό Μαϊάμι, κοντά σε ένα υποκατάστημα της τράπεζας Chase Bank.

Τελικά, αποκαλύφθηκε ένα τούνελ, που είχε σκαφτεί σε βάθος μόλις λίγων εκατοστών κάτω από την άσφαλτο, όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στον λογαριασμό στο Twitter του τοπικού γραφείου της ομοσπονδιακής αστυνομίας των ΗΠΑ.

Attempted bank burglary. 50 yard tunnel leads to Chase Bank branch at 390 S. Flamingo Road, Pembroke Pines, FL. Call FBI with information 754.703.2000. pic.twitter.com/nK0rZi8QTO