Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στη Χάγη, με αποτέλεσμα να καταρρεύσει η πρόσοψη ενός κτιρίου, μετέδωσαν πολλά τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Το τηλεοπτικό δίκτυο RTL ανέφερε ότι «κατέρρευσαν σπίτια» και ότι ενδέχεται να υπάρχουν παγιδευμένοι άνθρωποι στα συντρίμμια.

#Update: An video of the scene of the Explosion in "The Hague" The Netherlands! Video Credit: @pjokhan61 pic.twitter.com/f3ciT8l8nl