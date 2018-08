Η έκθεση «Heavenly Bodies» στο Costume Institute του Μητροπολιτικού Μουσείου Τέχνης της Νέας Υόρκης, με την επιμέλεια του Άντριου Μπόλτον, υποδέχτηκε τον εκατομμυριοστό επισκέπτη της.

Είναι ο μεγαλύτερος αριθμός επισκεψιμότητας σε έκθεση μόδας στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης, υπερβαίνοντας τους 815.992 επισκέπτες που είδαν την έκθεση «China: Through the Looking Glass» το 2015.

Με αυτόν τον τρόπο, αποτελεί την τρίτη μεγαλύτερη σε επισκεψιμότητα έκθεση του Μητροπολιτικού Μουσείου Τέχνης, μετά την Μόνα Λίζα του 1963 και τους θησαυρούς του Τουταγχαμών του 1978, που κατέχουν τη δεύτερη και την πρώτη θέση στην κατάταξη, αντίστοιχα.

Για τον εορτασμό της περίστασης, το μουσείο Met δώρισε στον εκατομμυριοστό επισκέπτη ένα υπογεγραμμένο αντίγραφο του καταλόγου της έκθεσης, με την Άννα Γουίντουρ και τον επιμελητή της έκθεσης, Άντριου Μπόλτον, να παρουσιάζουν το βιβλίο.

Αν και ο αριθμός είναι αρκετά εντυπωσιακός, λόγω και της σύντομης χρονικής περιόδου κατά την οποία παρουσιάστηκαν τα «Ουράνια Σώματα», η έκθεση αναμενόταν να τραβήξει ρεκόρ επισκεπτών λόγω του αμφιλεγόμενου θέματός της, τη θρησκεία την τέχνη και την ένδυσης. Η καθολική θρησκεία αριθμεί λίγο παραπάνω από 1 δισεκατομμύριο πιστούς την υδρόγειο.

Τα «Ουράνια Σώματα» αποτελούν επίσης την μεγαλύτερη έκθεση που έχει φιλοξενήσει ποτέ το Met, η οποία εκτεινόταν σε τέσσερις εγκαταστάσεις- το Anna Wintour Costume Center, τις Μεσαιωνικές γκαλερί, την κυκλική πτέρυγα Robert Lehman και το Cloisters.

Σε συνεργασία με το Βατικανό, σηματοδότησε επίσης την πρώτη φορά που συγκεκριμένα παπικά άμφια εκτέθηκαν στο κοινό εκτός της πόλης του Βατικανού, τα οποία και παρουσιάστηκαν σε ξεχωριστό χώρο από τα υπόλοιπα. Η έκθεση περιλάμβανε επίσης αυθεντικά κομμάτια από τον Gianni Versace και τον Cristóbal Balenciaga εμπνευσμένα από την Καθολική εικονογραφία.

