Χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα έμειναν περίπου 16.000 νοικοκυριά, σε πολλές κοινότητες του Ο-ντε-Σεν (Hauts-de-Seine) στο Παρίσι, εξαιτίας πυρκαγιάς σε ηλεκτρικό διανομέα.

Η πυρκαγιά προκάλεσε επίσης διακοπή της κυκλοφορίας των συρμών στον σιδηροδρομικό σταθμό Μονπαρνάς, σύμφωνα με τις υπηρεσίες της περιφέρειας και του RTE.

Η διακοπή της ηλεκτροδότησης αφορά τις περιοχές Σατιγιόν, το Κλαμάρ, τη Βάνβ, το Μαλακόφ, το Ισί-λε Μουλινό.

