Το FBI έδωσε στη δημοσιότητα έγγραφα σχετικά με την επιτήρηση του πρώην συμβούλου του Τραμπ στην προεκλογική του εκστρατεία, Κάρτερ Πέιτζ, στο πλαίσιο της έρευνας που διεξάγεται προκειμένου να διαπιστωθεί αν συνωμότησε με τη ρωσική κυβέρνηση για να υπονομεύσουν τις εκλογές στις ΗΠΑ το 2016.

Σύμφωνα με τα έγγραφα αυτά, το FBI θεωρεί ότι ο σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Ντόναλντ Τραμπ, «είχε συνεργαστεί και συνωμοτήσει με τη ρωσική κυβέρνηση» κατά την προεκλογική εκστρατεία του 2016.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έγραψε σήμερα στο Twitter πως τα έγγραφα για τον Πέιτζ, επιβεβαιώνουν πέραν πάσης λογικής αμφιβολίας ότι το υπουργείο Δικαιοσύνης και το FBI παραπλάνησαν τα δικαστήρια.

«Συγχαρητήρια σε @JudicialWatch και @TomFitton που κατάφεραν να εξασφαλίσουν τα έγγραφα της FISA για τον Κάρτερ Πέιτζ. Ως συνήθως είναι γελοία πυκνογραμμένα αλλά επιβεβαιώνουν πέραν πάσης λογικής αμφιβολίας ότι το υπουργείο "Δικαιοσύνης" και το FBI παραπλάνησαν τα δικαστήρια. Στημένο Κυνήγι Μαγισσών, μια Απάτη!» έγραψε στο tweet του ο Τραμπ.

Congratulations to @JudicialWatch and @TomFitton on being successful in getting the Carter Page FISA documents. As usual they are ridiculously heavily redacted but confirm with little doubt that the Department of “Justice” and FBI misled the courts. Witch Hunt Rigged, a Scam!

Ο Τραμπ έγραψε ακόμη στο Twitter ότι φαίνεται όλο και πιο πολύ πως η προεκλογική εκστρατεία του αποτέλεσε αντικείμενο παράνομης κατασκοπείας.

«Φαίνεται όλο και περισσότερο πως η Προεκλογική Εκστρατεία Τραμπ για Πρόεδρος κατασκοπεύθηκε παράνομα με επιτήρηση για πολιτικό όφελος της Ανέντιμης Χίλαρι Κλίντον και της DNC», είπε, αναφερόμενος στην Εθνική Επιτροπή του Δημοκρατικού Κόμματος.

«Οι Ρεπουμπλικάνοι πρέπει να είναι σκληροί τώρα. Μια παράνομη Απάτη!» έγραψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Looking more & more like the Trump Campaign for President was illegally being spied upon (surveillance) for the political gain of Crooked Hillary Clinton and the DNC. Ask her how that worked out - she did better with Crazy Bernie. Republicans must get tough now. An illegal Scam!