Με «χαμηλές προσδοκίες» όπως ανέφερε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, συναντά σήμερα στο Ελσίνκι τον Βλαντιμίρ Πούτιν.

Η συνάντηση έρχεται σε μια στιγμή που οι σχέσεις ΗΠΑ-Ρωσίας είναι τεταμένες ύστερα από την δίωξη που ασκήθηκε από την ομοσπονδιακή δικαιοσύνη των ΗΠΑ σε 12 Ρώσους αξιωματούχους με την κατηγορία του «hacking» και της προσπάθειας ανάμειξης στις αμερικάνικες εκλογές του 2016.

Οι δύο ηγέτες θα συναντηθούν στη πρωτεύουσα της Φινλανδίας στις 13.15 ώρα Ελλάδας. Θα συνοδεύονται μόνο από τους διερμηνείς τους. Πρόκειται για την πρώτη επίσημη συνάντηση ανάμεσα στους δύο ηγέτες.

Σημειώνεται πως ύστερα από τη δίωξη που ασκήθηκε στους Ρώσους αξιωματούχους υπήρξαν εκκλήσεις προς τον Αμερικανό πρόεδρο να ακυρώσει την συνάντηση.

Η Ρωσία αρνείται τις κατηγορίες και λέει πως ελπίζει η συνάντηση να βοηθήσει στη βελτίωση των διμερών σχέσεων ανάμεσα στις δύο χώρες.

«Πιστεύουμε, πραγματικά ότι η συνάντηση αυτή θα μας επιτρέψει να κάνουμε τουλάχιστον ένα μικρό βήμα μακριά από την κρίση που μαίνεται μεταξύ των δύο χωρών», ανέφερε ο εκπρόσωπος της ρωσικής κυβέρνησης Ντμίτρι Πεσκόφ.

Αναφερόμενος στην συριακή κρίση,ο ίδιος εκπρόσωπος,σημείωσε πως οι συνομιλίες θα είναι δύσκολες λαμβάνοντας υπόψη και τις θέσεις των ΗΠΑ για το Ιράν.

Την ίδια ώρα,ο Ντόναλντ Τραμπ, σε συνέντευξη του στο τηλεοπτικό δίκτυο CBS Νews, δήλωσε πως δεν έχει υψηλές προσδοκίες για τη συνάντηση με τον Πούτιν.

«Πηγαίνω στο Ελσίνκι με χαμηλές προσδοκίες. Δεν πηγαίνω με υψηλές προσδοκίες», είπε, χαρακτηριστικά. Μάλιστα, ο Αμερικανός πρόεδρος έγραψε στο Twitter ουσιαστικά κατηγορώντας την αμερικάνικη Δικαιοσύνη πως «οι σχέσεις μας με τη Ρωσίας δεν ήταν ποτέ χειρότερες, εξαιτίας της αμερικάνικης ανοησίας και ηλιθιότητας και τώρα εξαιτίας του «στημένου κυνηγιού μαγισσών».

Our relationship with Russia has NEVER been worse thanks to many years of U.S. foolishness and stupidity and now, the Rigged Witch Hunt!