Η Ελίζαμπεθ Ανν είναι το πρώτο κλωνοποιημένο κουνάβι του είδους της στον κόσμο.

Αμερικανοί επιστήμονες κλωνοποίησαν το πρώτο απειλούμενο αμερικανικό είδος ζώου, ένα κουνάβι με μαύρα πόδια, που αναπαρήχθη από τα γονίδια ενός ζώου, που πέθανε πριν από 33 χρόνια.

Το μικρό αρπαχτικό γεννήθηκε στις 10 Δεκεμβρίου, ωστόσο η ύπαρξή του έγινε μόλις χθες γνωστή.

Η Ελίζαμπεθ Άνν γεννήθηκε και μεγαλώνει σε μια υπηρεσία αναπαραγωγής στο Fort Collins του Κολοράντο. Είναι ένα γενετικό αντίγραφο ενός κουναβιού, που ονομάζεται Γουίλα, και η οποία πέθανε το 1988. Τα λείψανά της καταψύχθηκαν ήδη από τις πρώτες μέρες, που άρχισε να αναπτύσσεται η τεχνολογίας του DNA.

Η κλωνοποίηση αυτή θα μπορούσε να επιτρέψει την επιστροφή εξαφανισμένων ειδών στη ζωή, υποστηρίζουν οι επιστήμονες. Προς το παρόν, η τεχνική υπόσχεται να βοηθήσει τα είδη που απειλούνται με εξαφάνιση, συμπεριλαμβανομένου ενός άγριου αλόγου της Μογγολίας που κλωνοποιήθηκε το περασμένο καλοκαίρι σε μια εγκατάσταση του Τέξας.

«Η βιοτεχνολογία και τα γονιδιωματικά δεδομένα μπορούν πραγματικά να κάνουν τη διαφορά» δήλωσε ο Ben Novak, επικεφαλής επιστήμονας με την Revive & Restore, έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό που επικεντρώνεται στη βιοτεχνολογία και συντόνισε τις εργασίες κλωνοποίησης του κουναβιού και του αλόγου.

Τα συγκεκριμένα κουνάβια είναι ένας τύπος νυφίτσας που αναγνωρίζεται εύκολα από τα σημάδια που έχουν γύρω από τα μάτια, που τα κάνει να μοιάζουν σα να φορούν μάσκα ληστή.

Είναι χαρισματικά και νυχτόβια, τρέφονται αποκλειστικά με τρωκτικά ενώ ζουν συνήθως ανάμεσα στις τεράστιες αποικίες αυτών των τρωκτικών.

Το είδος αυτό των κουναβιών θεωρείτο εξαφανισμένο. Θύμα των κτηνοτρόφων οι οποίοι φέρονται να πυροβολούσαν τα κουνάβια αυτά επειδή απειλούσαν τα τρωκτικά, με τα οποία τρέφονταν.

Αυτά τα τρωκτικά με τη σειρά τους συνέβαλαν στην καλύτερη διατήρηση του εδάφους των λιβαδιών, που είναι κατάλληλα για την εκτροφή βοοειδών.

Όλα αυτά συνέβαιναν μέχρι το 1981. Τότε ένας σκύλος, ο Shep έφερε πίσω σε ένα αγρόκτημα στο Ουαϊόμινγκ μία νεκρή νυφίτσα.

Οι επιστήμονες κατάφεραν να συγκεντρώσουν τον υπόλοιπο πληθυσμό σε ένα πρόγραμμα ελεγχόμενης αναπαραγωγής, που στη συνέχεια αναπαρήγαγε χιλιάδες κουνάβια. Αυτά μεταφέρθηκαν σε δεκάδες τοποθεσίες στις δυτικές ΗΠΑ, τον Καναδά και το Μεξικό τη δεκαετία του 1990.

Όλα τα κουνάβια που έχουν επανεισαχθεί μέχρι τώρα είναι απόγονοι επτά ζώων που σχετίζονται στενά και η γενετική ομοιότητά τους τα καθιστά σήμερα δυνητικά ευαίσθητα σε εντερικά παράσιτα και ασθένειες όπως η πανούκλα.

Όταν πέθανε η Γουίλα, το αρμόδιο τμήμα του Ουαϊόμινγκ έστειλε τους ιστούς της σε έναν «παγωμένο ζωολογικό κήπο» που διευθύνεται από τον ζωολογικό κήπο του Σαν Ντιέγκο, ο οποίος διατηρεί κύτταρα από περισσότερα από 1.100 είδη και υποείδη παγκοσμίως.

Τελικά οι επιστήμονες ενδέχεται να είναι σε θέση να τροποποιήσουν αυτά τα γονίδια για να βοηθήσουν τα κλωνοποιημένα ζώα να επιβιώσουν.

«Με αυτές τις τεχνικές κλωνοποίησης, μπορεί βασικά κάποιος να παγώσει το χρόνο και να αναδημιουργήσει αυτά τα κύτταρα», λένε οι επιστήμονες επισημαίνοντας ότι «έχουμε μέλλον ακόμα».

Cutting-edge science and a blast from the past! Meet Elizabeth Ann. She’s the first-ever cloned black-footed ferret, created from the frozen cells of a ferret that died more than 30 years ago: https://t.co/PJNo7NaFhV



Check the thread for more about Elizabeth Anne! pic.twitter.com/0i85mv9FgH