Μια νέα διαδικτυακή βιβλιοθήκη επιτρέπει στους επισκέπτες της να περιηγηθούν στο εσωτερικό της εικονικά, όπως θα έκαναν και πριν το «λουκέτο» που επέβαλε η πανδημία κορωνοϊού.

Οι υπεύθυνοι της μη κερδοσκοπικής, εικονικής βιβλιοθήκης προσφέρουν έτσι στους βιβλιόφιλους την ευκαιρία να «περπατήσουν» ξανά ανάμεσα στα ράφια και να ανακαλύψουν βιβλία στην τύχη, όπως θα έκαναν και σε μία οποιαδήποτε εξερεύνησή τους σε μία φυσική, δανειστική βιβλιοθήκη.

Στο πρότζεκτ Library Explorer, στο πλαίσιο του προγράμματος του «Internet Archive Open Library», τα εξώφυλλα των ebook είναι στημένα σε εικονικά ράφια και ο καθένας μπορεί να βρει καινούργιους τίτλους. Μάλιστα για όσους το προτιμούν, υπάρχει και η επιλογή 3D που φωτοσκιάζει καταλλήλως τις ράχες των βιβλίων, για όσο το δυνατόν πιο ρεαλιστική εμπειρία.

