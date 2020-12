Παγκόσμιος συναγερμός έχει σημάνει μετά την εμφάνιση της μετάλλαξης του κορωνοϊού σε διάφορες χώρες, η οποία αρχικά εντοπίστηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων, το νέο στέλεχος του ιού είναι σημαντικά πιο μεταδοτικό από τις προηγούμενες κυκλοφορούσες παραλλαγές με εκτιμώμενο δυναμικό αύξησης του αναπαραγωγικού αριθμού (R) από 0. 4 ή μεγαλύτερο και εκτιμώμενη αυξημένη μεταδοτικότητα έως και 70%.

Ωστόσο τονίζεται ότι δεν υπάρχει μέχρι στιγμής ένδειξη αυξημένης σοβαρότητας της λοίμωξης που να σχετίζεται με τη νέα παραλλαγή, η οποία όπως σημειώνει εμφανίστηκε σε μια εποχή του χρόνου, όπου παραδοσιακά υπάρχει αυξημένη οικογενειακή και κοινωνική ανάμειξη.





While it is known and expected that viruses constantly change through mutation leading to the emergence of new variants, preliminary analysis in the #UK suggests that this variant is significantly more transmissible than previously circulating variants.#COVID19 pic.twitter.com/fLr8sHBoIj — ECDC (@ECDC_EU) December 20, 2020

There is no indication at this point of increased infection severity associated with the new variant. A few cases with the new variant have to date been reported by #Denmark and the #Netherlands and, according to media reports, in #Belgium.https://t.co/FkSchAQl8a — ECDC (@ECDC_EU) December 20, 2020

Τι γνωρίζουμε για τη νέα μετάλλαξη



Η πρώτη φορά που αναφέρθηκε περίπτωση μετάλλαξης του κορωνοϊού ήταν στις 14 Δεκεμβρίου στη νοτιοανατολική Αγγλία, η οποία ονομάστηκε VUI-202012/01. Επιστήμονες αναφέρουν ότι τέτοιες μεταλλάξεις δεν είναι καθόλου σπάνιες και ήδη υπάρχουν πάνω από 12.000 διαφορετικά στελέχη.

Η ανάλυση των δεδομένων αλληλουχίας του γονιδιώματος του ιού εντόπισε ένα μεγάλο ποσοστό περιπτώσεων που ανήκαν σε ένα νέο απλό φυλογενετικό σύμπλεγμα. Η νέα παραλλαγή ορίζεται από πολλαπλές μεταλλάξεις πρωτεϊνών ακίδων (διαγραφή 69-70, διαγραφή 144, N501Y, A570D, D614G, P681H, T716I, S982A, D1118H), καθώς και μεταλλάξεις σε άλλες γονιδιωματικές περιοχές.

Που εντοπίστηκαν κρούσματα

Κρούσματα της νέας παραλλαγής του ιού έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής σε Δανία (9), Ολλανδία (1), Βέλγιο (1), Ιταλία (1) αλλά και Αυστραλία, Νότια Αφρική - χώρες εκτός Ευρώπης, προκαλώντας έντονη ανησυχία στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και κυβερνήσεις της Ευρώπης.



Το Κέντρο Ελέγχου Νόσων τονίζει ότι, απαιτούνται έγκαιρες προσπάθειες για την πρόληψη και τον έλεγχο της εξάπλωσής της δεδομένης της έλλειψης στοιχείων που να δείχνουν σε ποιο βαθμό εξαπλώνεται η νέα παραλλαγή ιού εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου.

Πόσο γρήγορα εξαπλώνεται

Σύμφωνα με σχετικό άρθρο του BBC, τρία είναι τα στοιχεία που χρειάζονται προσοχή στη νέα μετάλλαξη του κορωνοϊού:

- Αντικαθιστά πολύ γρήγορα άλλες μορφές και μεταλλάξεις του ιού

- Η νέα αυτή μορφή, διαθέτει μεταλλάξεις που μπορούν να επηρεάσουν την αρχική μορφή του συγκεκριμένου κορωνοϊού

- Κάποιες από αυτές τις μεταλλάξεις έχουν ήδη δείξει στα εργαστήρια πως αυξάνει την ικανότητα του ιού να μολύνει κύτταρα του ανθρώπου.

Numerous other mutations are circulating but are invisible to this PCR test. So genome sequencing of viral samples is very important @CovidGenomicsUK — Tony Cox (@The_Soup_Dragon) December 19, 2020





Από που προέρχεται



Η πιθανότερη εξήγηση είναι πως εμφανίστηκε σε ασθενή με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα που δεν μπόρεσε να νικήσει τον ιό με αποτέλεσμα το σώμα του να γίνει έδαφος αναπαραγωγής για την μετάλλαξη του ιού.

Κάνει τη μόλυνση πιο θανατηφόρα;



Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν στοιχεία που να δείχνουν ότι κάνει την μόλυνση πιο θανατηφόρα, ωστόσο η αύξηση της μετάδοσης αρκεί για να επιτείνει την ήδη δραματική κατάσταση στα νοσοκομεία καθώς εάν περισσότεροι άνθρωποι μολύνονται πιο γρήγορα, αυτό θα αυξήσει τις ανάγκες για νοσοκομειακή περίθαλψη.

Πόσο αποτελεσματικά είναι τα εμβόλια στη νέα μετάλλαξη

«Σχεδόν σίγουρα ναι ή τουλάχιστον για την ώρα», αναφέρει το BBC, σημειώνοντας ότι τα εμβόλια εκπαιδεύουν το ανοσοποιητικό σύστημα για να επιτεθεί σε διάφορα μέρη του ιού, οπότε παρόλο που μέρος της ακίδας έχει μεταλλαχθεί, εκείνα θα πρέπει να εξακολουθούν να λειτουργούν. «Αλλά αν το αφήσουμε να προσθέσει περισσότερες μεταλλάξεις, τότε αρχίστε να ανησυχείτε», προειδοποιεί ο καθηγητής Ravi Gupta του University of Cambridge.

Ακολουθήστε το LiFO.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο LiFO.gr