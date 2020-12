Η κάψουλα με πολύτιμα δείγματα από τον απομακρυσμένο αστεροειδή Ryugu, τα οποία ίσως προσφέρουν στοιχεία για την προέλευση του ηλιακού συστήματος και τη ζωή στη Γη, αποκολλήθηκε με επιτυχία από το διαστημικό σκάφος Hayabusa2 και θα προσγειωθεί εντός ωρών.

H διαστημική υπηρεσία της Ιαπωνίας (JAXA) ανέφερε ότι η κάψουλα αποσπάστηκε το απόγευμα του Σαββάτου μετά από μία απαιτητική επιχείρηση. Η κάψουλα αναμένεται να προσγειωθεί σε μία απομακρυσμένη, αραιοκατοικημένη περιοχή της Αυστραλίας, την Κυριακή. Πλέον το Hayabusa2 αποτυπώνει εικόνες της κάψουλας που προσγειώνεται.

Η προσγείωση σημειώνεται λίγες μόνο εβδομάδες μετά από την αποστολή της NASA όπου το διαστημικό σκάφος OSIRIS-REx «άγγιξε» τον αστεροειδή Bennu ώστε να συλλέξει δείγματα από την επιφάνειά του. Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα και η Κίνα ανακοίνωσε ότι το ρομποτικό σκάφος Chang'e 5 προσσεληνώθηκε με επιτυχία. Σε πολλές περιοχές της Ιαπωνίας, οι οπαδοί του Hayabusa2, είδαν τη στιγμή της αποκόλλησης σε σχετικές δημόσιες προβολές. Μάλιστα, μία από αυτές, πραγματοποιήθηκε στο στάδιο Tokyo Dome.

Τις πρωινές ώρες της Κυριακής, η κάψουλα, που προστατεύεται από μία «θερμική ασπίδα», θα εισέλθει στην ατμόσφαιρα με ταχύτητα 120 χιλιομέτρων. Περίπου δέκα χιλιόμετρα πάνω από το έδαφος, ένα αλεξίπτωτο θα ανοίξει για να επιβραδύνει την πτώση, και θα μεταδοθούν σήματα για την υπόδειξη της θέσης της.

Οι ερευνητές έχουν τοποθετήσει δορυφορικά πιάτα σε διάφορες τοποθεσίες στην περιοχή όπου αναμένεται να προσγειωθεί η κάψουλα, ώστε να ληφθούν τα σήματα, ενώ ένα θαλάσσιο ραντάρ, drones και ελικόπτερα θα συνδράμουν για τον εντοπισμό της.

Η κάψουλα, έχει το σχήμα ενός ταψιού και η διάμετρός της είναι 40 εκατοστά.

The estimated landing time for the capsule is between 02:47 ~ 57 JST. Capsule landing is coming soon!