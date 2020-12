Το κινεζικό ρομποτικό σκάφος Chang'e 5 προσσεληνώθηκε με επιτυχία σήμερα, ολοκληρώνοντας το πρώτο μέρος της ιστορικής διαστημικής αποστολής του.

Στόχος της αποστολής είναι να μεταφέρει στη Γη δείγματα από την επιφάνεια της Σελήνης. Η Κίνα εκτόξευσε το σκάφος στις 24 Νοεμβρίου. Η αποστολή, που δεν είναι επανδρωμένη, φέρει το όνομα της κινεζικής θεότητας του φεγγαριού.

Ο στόχος της είναι να συλλέξει σεληνιακό υλικό που θα βοηθήσει τους επιστήμονες να μάθουν περισσότερα για την προέλευση της Σελήνης.

China's Chang'e-5 spacecraft successfully landed on the near side of the moon late Tuesday and sent back images, the China National Space Administration (CNSA) announced https://t.co/HEqADwUfbq pic.twitter.com/ZSsNsXf0id