Κινέζοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι η Γουχάν δεν είναι το μέρος όπου έγινε η πρώτη μετάδοση SARS-CoV-2 από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Αυτό ενδεχομένως συνέβη στην Ινδία διατείνονται, ενώ «ενοχοποιούν» και άλλες χώρες μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα.

Σύμφωνα με την έρευνα των Libing Shen (Κινέζικη Ακαδημία Επιστημών (CAS) - Institute of Neuroscience), Funan He (Πανεπιστήμιο του Fudan, Τμήμα Επιστημών) και Zhao Zhang (Πανεπιστήμιο του Τέξας, Χιούστον, Τμήμα Βιοχημίας και Μοριακής Βιολογίας), που δημοσιεύτηκε στις 17 Νοεμβρίου στο περιοδικό The Lancet, «πριν εξαπλωθεί στη Γουχάν, ο SARS-CoV-2 είχε ήδη περάσει προσαρμοστική εξέλιξη κατά τη μετάδοσή του από άνθρωπο σε άνθρωπο».

«Τόσο τα γεωγραφικά δεδομένα του λιγότερο μεταλλαγμένου στελέχους, όσο και η ποικιλομορφία του υποδηλώνουν ότι η ινδική υποήπειρος μπορεί να είναι το μέρος όπου σημειώθηκε η πρώτη μετάδοση του SARS-CoV-2 από άνθρωπο σε άνθρωπο, τρεις ή τέσσερις μήνες πριν από το ξέσπασμα στην Γουχάν.»

Κατά τους ίδιους, «το επίμαχο στέλεχος NC_045512 μπορεί να βρεθεί σε πέντε χώρες και η ημερομηνία συλλογής του κυμαίνεται από τις 30/12/2019 έως τις 4/4/2020. Αυτό το αποτέλεσμα, καταδεικνύει ότι ο SARS-CoV-2 έχει πολύ χαμηλή μεταβλητότητα».

Το λιγότερο μεταλλαγμένο στέλεχος με 41 ακολουθίες βρέθηκε σε Μπαγκλαντές, ΗΠΑ, Ελλάδα, Αυστραλία, Ινδία, Ιταλία, Δημοκρατία της Τσεχίας, Ρωσία και Σερβία» αναφέρει η έρευνα. «Θεωρητικά, οποιοδήποτε από αυτά τα σημεία θα μπορούσε να είναι η γενέτειρα του λιγότερου μεταλλαγμένου στέλεχος.»

Σε άλλο σημείο η έρευνα επισημαίνει ότι από τότε που ο πρώτος ασθενής SARS-CoV-2 νοσηλεύτηκε στις 12 Δεκεμβρίου του 2019 στη Γουχάν, η κρυφή μετάδοση SARS-CoV-2 στη Γουχάν πρέπει να έχει ξεκινήσει στα μέσα ή στα τέλη Νοεμβρίου του 2019, με περίοδο επώασης 2 έως 14 ημερών.

Με αυτό το σκεπτικό, υποθέτουν πως «θα μπορούσε να εντοπιστεί η πρώτη μετάδοση SARS-CoV-2 από άνθρωπο σε άνθρωπο τον Ιούλιο ή τον Αύγουστο του 2019.»

