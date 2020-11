Ο Σπάικ Λι και το Studio Entertainment One προετοιμάζουν ένα μιούζικαλ, που θα αφορά ένα φάρμακο της Pfizer αλλά όχι το εμβόλιο για τον κορωνοϊό.

Το χωρίς τίτλο ακόμα πρότζεκτ θα αφορά στο viagra και ο Λι θα σκηνοθετήσει το \σενάριο του Kwame Kwei-Armah.

Τα αυθεντικά τραγούδια και η μουσική υπογράφουν οι Stew Stewart και Heidi Rodewald, οι οποίοι στο παρελθόν δημιούργησαν το βραβευμένο με Tony, Passing Strange.

Το μιούζικαλ βασίζεται στο άρθρο του David Kushner του Esquire «All Rise: The Untold Story of The Guys Who Launching Viagra».

Είναι εμπνευσμένο από αληθινά γεγονότα γύρω από την ανακάλυψη και την έναρξη του φαρμάκου στυτικής δυσλειτουργίας Viagra.

Το φάρμακο αρχικά δημιουργήθηκε ως θεραπεία για τον πόνο στο στήθος που σχετίζεται με την καρδιά. Σύντομα όμως οι ερευνητές ανακάλυψαν τις θαυματουργές του ιδιότητες στην στυτική λειτουργία.

Το μικρό μπλε χάπι είχε άμεση απήχηση στην παγκόσμια αγορά, αναζωογονώντας τη σεξουαλική ζωή ανδρών σε όλο τον κόσμο τα τελευταία 20 και πλέον χρόνια.

Η Jackson Pictures του Matt Jackson θα κάνει την παραγωγή σε συνεργασία με την 40 Acres and a Mule Filmworks του Σπάικ Λι.

Η Joanne Lee της Jackson Pictures και ο David Kushner θα είναι εκτελεστικοί παραγωγοί.

«Τελικά οδεύοντας προς την 4η δεκαετία μου ως σκηνοθέτης, θα σκηνοθετήσω ένα χορευτικό, γεμάτο τραγούδια μιούζικαλ και δεν μπορώ να περιμένω άλλο» δήλωσε o Λι ενθουσιασμένος για το νέο του πρότζεκτ.

Το σενάριο υπογράφει ο Kwei-Armah, Βρετανός θεατρικός συγγραφέας και σκηνοθέτης. Το 2018 έγινε καλλιτεχνικός διευθυντής του Young Vic Theatre στο Λονδίνο, όπου σκηνοθέτησε το Twelfth Night και το Tree.

Ο Matt Jackson υπενθυμίζεται ότι υπογράφει την παραγωγή του The Trial of The Chicago 7, που προβάλλεται στο Netflix.

Με πληροφορίες του Deadline

