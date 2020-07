Δεκάδες από τα μεγαλύτερα ονόματα της Αμερικής -μεταξύ άλλων Τζο Μπάιντεν, Μπαράκ Ομπάμα, Κάνιε Γουέστ, Μπιλ Γκέιτς και Έλον Μασκ- δημοσίευσαν παρόμοια μηνύματα στο Twitter: «Στείλε Bitcoin και διάσημοι θα σου στείλουν πίσω τα διπλά».

Φυσικά ήταν όλο απάτη, συγκεκριμένα το αποτέλεσμα μιας από της πιο θρασείες κυβερνοεπιθέσεις που έχουν καταγραφεί ποτέ.

Το πρώτο κύμα επιθέσεων έγινε σε λογαριασμούς γνωστών «ηγετών» και εταιριών του κρυπτονομίσματος, αλλά λίγο αργότερα η λίστα θυμάτων συμπεριέλαβε την αφρόκρεμα της αμερικανικής πολιτικής, ψυχαγωγίας και τεχνολογίας, σε μια απόλυτη επίδειξη δύναμης από τους χάκερ.

Το Twitter αφαίρεσε γρήγορα πολλά από τα μηνύματα, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις παρόμοια tweets στάλθηκαν εκ νέου από τους ίδιους λογαριασμούς. Προκειμένου να ανακτήσει τον έλεγχο, η εταιρία απενεργοποίησε μεταξύ άλλων την δυνατότητα σε επαληθευμένους χρήστες να δημοσιεύσουν, για μερικές ώρες, εξηγώντας ταυτόχρονα σε μήνυμα πως «διερευνά το πρόβλημα και προσπαθεί να το διορθώσει».

Κατόπιν έρευνας αποκαλύφθηκε πως οι λογαριασμοί υπαλλήλων με πρόσβαση σε εσωτερικά συστήματα χρησιμοποιήθηκαν σε μια «συντονισμένη επίθεση» και στη συνέχεια οι χάκερς χρησιμοποίησαν αυτά τα συστήματα για να «τουϊτάρουν» από γνωστούς λογαριασμούς, όπως εκείνος του Τζο Μπάιντεν.

Ο διευθύνων σύμβουλος του Twitter, Τζακ Ντόρσεϊ, σχολιάζοντας το περιστατικό, δήλωσε: «Ήταν μια δύσκολη ημέρα για εμάς στο Twitter. Νιώθουμε όλοι απαίσια που συνέβη κάτι τέτοιο. Το ψάχνουμε και θα σας ενημερώσουμ πλήρως μόλις καταλάβουμε τι ακριβώς έχει γίνει».

Tough day for us at Twitter. We all feel terrible this happened.



We’re diagnosing and will share everything we can when we have a more complete understanding of exactly what happened.



💙 to our teammates working hard to make this right.