Τώρα που το κίνημα Black Lives Matter βρίσκεται στο επίκεντρο της επικαιρότητας, πολλές εταιρείες τεχνολογίας, μεταξύ των οποίων και το Instagram, αναθεωρούν τις πολιτικές που χρησιμοποιούν, έτσι ώστε να διασφαλίσουν ότι οι φωνές των μαύρων χρηστών ακούγονται εξίσου με αυτές των λευκών.



Χθες, ο CEO της εταιρείας, Adam Mosseri, είπε ότι η εταιρεία αυτήν τη στιγμή ελέγχει τον αλγόριθμο και την πολιτική της, προκειμένου να διασφαλίσει ότι συμπεριφέρεται με τον ίδιο τρόπο σε όλους τους χρήστες.



Συγκεκριμένα, ο Mosseri μίλησε για τα «shadowbans», δηλαδή για το μπλοκ που δέχονται ορισμένοι χρήστες από διάφορες διαδικτυακές κοινότητες, την παρενόχληση και το «κατέβασμα» περιεχομένου που υφίστανται οι μαύροι χρήστες. Ανέφερε, μάλιστα, ότι η εταιρεία θα εστιάσει σε τέσσερις άξονες: την παρενόχληση, την επιβεβαίωση του λογαριασμού, την (ορθή) διανομή του περιεχομένου και την «προκατάληψη» του αλγορίθμου.



Από αυτούς τους τέσσερις άξονες, η διανομή του περιεχομένου και η προκατάληψη του αλγορίθμου είναι ουσιαστικά το ίδιο πράγμα, καθώς οι χρήστες περνούν κυρίως τον χρόνο τους στο να αναζητούν άλλα προφίλ ή να βλέπουν τι γίνεται στο feed τους.

Ωστόσο, ο CEO διευκρίνισε ότι η εταιρεία είναι ενήμερη για το shadowbanning, δηλαδή για την πρακτική της πλατφόρμας που περιορίζει την απήχηση ορισμένων αναρτήσεων και σύντομα θα δημοσιεύσει πληροφορίες για το τι είδους περιεχόμενο συνηθίζει να «υποβιβάζεται».

2/ Addressing the feedback we get has always been an integral part of how we work, and has helped us build a better Instagram for everyone. We’re going to focus on four areas:



• Harassment

• Account verification

• Content distribution

• Algorithmic bias