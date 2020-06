Το Grindr ανακοίνωσε πως αφαιρεί το «φίλτρο εθνικότητας» στην επόμενη έκδοση της εφαρμογής, μετά από χρόνια επικρίσεων.

Η γνωστή εφαρμογή γνωριμιών επιτρέπει στους χρήστες να βρίσκουν πιθανά ταίρια με βάση την ηλικία, το ύψος, το βάρος και την εθνοκότητά τους.

Ωστόσο οι επικριτές της σημειώνουν πως το φίλτρο για την εθνικότητα πυροδοτεί διακρίσεις και πως η εφαρμογή κάνει ελάχιστα εναντίον του ρατσισμού.

Ανακοινώνοντας την αλλαγή, το Grindr ανέφερε πως έχει «μηδενική ανοχή απέναντι στον ρατσισμό και την ρητορική μίσους».

We will not be silent. Black Lives Matter. https://t.co/K671PrwJc0 pic.twitter.com/93ninYt2u9