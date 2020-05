Προβλήματα στην πλατφόρμα της Epic Games προκάλεσε η απόφασή της να διαθέσει δωρεάν το Grand Theft Auto V.

Συγκεκριμένα η Epic Games αποφάσισε να διαθέσει από σήμερα Τετάρτη, ως και τις 21 Μαΐου δωρεάν το παιχνίδι, το οποίο με 120 εκατομμύρια πωλήσεις έχει αποφέρει τζίρο άνω των 6 εκατομμυρίων δολαρίων. Το παιχνίδι, που είναι διαθέσιμο για Windows PC, PS3, PS4, Xbox 360 και Xbox One κυκλοφόρησε αρχικά το 2013. Ενδεικτικά μέσα στο 2017 πούλησε 15 εκατομμύρια αντίτυπα σε όλο τον κόσμο.

We are currently experiencing high traffic on the Epic Games Store.



We are aware that users may be encountering slow loading times, 500 errors, or launcher crashing at this time and we are actively working to scale. We'll provide an update as soon as we can.