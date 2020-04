Εδώ και εβδομάδες, η εργασία από το σπίτι έχει γίνει η νέα κανονικότητα σε όλο τον πλανήτη, λόγω του κορωνοϊού. Για κάποιους, το «πεδίο» εργασίας είναι εκτός πλανήτη. Για πρώτη φορά, στελέχη της NASA καθοδηγούν από το σπίτι τους το ρόβερ Curiosity, που είναι στον Άρη.

Στις 20 Μαρτίου 2020, δεν υπήρχε κανένα από τα μέλη της ομάδας στην έδρα της, στο εργαστήριο της NASA στην νότια Καλιφόρνια, επισημαίνει σε σχετική ανακοίνωση η αμερικανική διαστημική υπηρεσία. Δύο ημέρες αργότερα, άρχισαν να στέλνονται εντολές από το σπίτι, όπως για παράδειγμα για τη συλλογή πετρωμάτων από τοποθεσία στον Άρη που έχει ονομαστεί «Εδιμβούργο».

Η προετοιμασία είχε αρχίσει μερικές εβδομάδες νωρίτερα, όταν η ομάδα που χειρίζεται το ρόβερ Curiosity έθεσε επί τάπητος το πώς θα λειτουργούν από τα σπίτια τους. Έτσι, μοιράστηκε ο κατάλληλος εξοπλισμός στα στελέχη της NASA.

