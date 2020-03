Οι κορυφαίες εταιρείες παραγωγής συνθεσάιζερ Moog και Korg ανακοίνωσαν ότι παρέχουν δωρεάν τις δημοφιλείς ψηφιακές εφαρμογές τους για iOS και Android.

Η πανδημία του κορωνοϊού φαίνεται να προκαλεί ένα συναίσθημα «μουδιάσματος» σε ολόκληρο τον πλανήτη καθώς οι κυβερνήσεις των διαφόρων χωρών ενθαρρύνουν την αυτοαπομόνωση.



Οι δύο κορυφαίες εταιρείες συνθεσάιζερ, η Moog και η Korg, αποφάσισαν να κυκλοφορήσουν δωρεάν και για ορισμένο χρονικό διάστημα κάποιες από τις εφαρμογές τους ώστε να βοηθήσουν τους μουσικούς να μείνουν θετικοί και δημιουργικοί ακόμα και απ' το σπίτι αλλά και να σκοτώσουν, αν μη τι άλλο, τη βαρεμάρα της αυτοαπομόνωσης.

Η εφαρμογή Minimoog Model D της Moog που είναι διαθέσιμη για iOS και η εφαρμογή iKaossilator της Korg, που είναι διαθέσιμη σε iOS και Android, είναι ελεύθερες για κατέβασμα από σήμερα.

Η Moog περίγραψε την κίνηση ως ένα «δώρο για τη μετάδοση της θετικής ενέργειας, της δημιουργικότητας και της εκφραστικότητας. Μια ευκαιρία για να χαμηλώσουμε ρυθμούς, να εκτιμήσουμε την έμφυτη δύναμή μας και να ζήσουμε την ξεσηκωτική δύναμη του ήχου».

