Ένα μυστήριο γραπτό μήνυμα εμφανίστηκε στις οθόνες χιλιάδων κατόχων Samsung Galaxy κατά τη διάρκεια της νύχτας, με πολλούς να εκφράζουν από απορία και ανησυχία έως δυσφορία για την ενόχληση.

Η αλλόκοτη ενημέρωση δεν περιλάμβανε τίποτα περισσότερο από τον αριθμό '1' και εξαφανιζόταν όταν ο χρήστης πατούσε για να την ανοίξει. Κάποιοι αναστατώθηκαν για το ότι τα κινητά τους είχαν υποκλαπεί, άλλοι διαμαρτυρήθηκαν για το πρόωρο ξύπνημα από τον ήχο της ειδοποίησης.

Got a mysterious find my mobile notification. Was scared that someone tried to track me but it seems thousands of people got this? @SamsungMobile what's happening pic.twitter.com/g2NxB1ZjCT — Rena (@Ayano7Aishi) February 20, 2020





Χιλιάδες πελάτες πόσταραν στα social media screenshots της ειδοποίησης, ρωτώντας για την προέλευσή του και αναζητώντας απαντήσεις.

Huh. Girlfriend and I just had exactly the same Samsung push notification: her Note 10+ and my Galaxy Z Flip each alerted with a Find My Mobile notification. When tapped, it disappeared. Different Samsung accounts on each phone.



Theories? pic.twitter.com/0NgVCWAjBe — Michael Fisher (@theMrMobile) February 20, 2020

Η λύση στο μυστήριο δεν άργησε να έρθει. Λίγες ώρες μετά τη μαζική αποστολή, η Samsung ζήτησε συγγνώμη από τους ανθρώπους που έλαβαν τα απρόσμενα αυτά μηνύματα.

Σε ανακοίνωσή της η εταιρεία είπε πως είχαν αποσταλεί κατά λάθος σε «περιορισμένο αριθμό» συσκευών. Σύμφωνα με την επίσημη εξήγηση, το μήνυμα ήταν αποτέλεσμα μιας εσωτερικής δοκιμής και δεν προκάλεσε καμία ζημιά στις συσκευές που το έλαβαν. Όπως αποδείχτηκε, επηρεάστηκαν οι συσκευές στις οποίες είχε εγκατασταθεί το Find My Mobile της Samsung.

This notification was confirmed as a message sent unintentionally during internal testing and there is no effect on your device. Samsung apologises for any inconvenience this may have caused to our customers and will work to prevent similar cases from occurring in the future. ^CC — Samsung UK (@SamsungUK) February 20, 2020

Με πληροφορίες από BBC