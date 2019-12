Το διαστημικό όχημα Starliner της Boeing προσγειώθηκε σήμερα στην έρημο του Νέου Μεξικού, μετά τον εντοπισμό προβλήματος στο λογισμικό του.

Το πρόβλημα ανάγκασε τους υπεύθυνους του προγράμματος Starliner να συντομεύσουν την διάρκεια μιας μη επανδρωμένης αποστολής του, προς τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS). Τα τρία αλεξίπτωτα του Starliner αναπτύχθηκαν σε ύψος 1.600 μέτρων από την επιφάνεια της γης, μετά την είσοδό του στην γήινη ατμόσφαιρα, με ταχύτητα που ήταν ίση με το 25πλάσιο της ταχύτητας του ήχου.

LANDING CONFIRMED



The #Starliner spacecraft safely touched down at 7:58am ET at @WSMissileRange in New Mexico with a bulleye landing. This marks the 1st time an American-made, human-rated capsule has landed on land.