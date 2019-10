Το Twitter σταματά τις πολιτικές διαφημίσεις, ανακοίνωσε την Τετάρτη, ο CEO του δημοφιλούς μέσου κοινωνικής δικτύωσης, Τζακ Ντόρσεϊ,

Η κίνησή του αυτή έρχεται μετά την αυξανόμενη κριτική που δέχεται το Facebook για την πολιτική του να επιτρέπει στους υποψηφίους να ψεύδονται μέσω των μηνυμάτων τους, στις προεκλογικές τους καμπάνιες.

«Πιστεύουμε ότι το πολιτικό μήνυμα πρέπει να κερδηθεί και όχι να αγοραστεί» δήλωσε ο Ντόρσεϊ σε μια σειρά από tweets.

We considered stopping only candidate ads, but issue ads present a way to circumvent. Additionally, it isn’t fair for everyone but candidates to buy ads for issues they want to push. So we're stopping these too. — jack 🌍🌏🌎 (@jack) October 30, 2019



«Ενώ η διαφήμιση μέσω διαδικτύου είναι απίστευτα ισχυρή και πολύ αποτελεσματική για τους διαφημιζόμενους, αυτή η δύναμη φέρνει σημαντικούς κινδύνους στην πολιτική, καθώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να επηρεάσει τις ψήφους και να επηρεάσει τη ζωή εκατομμυρίων».

While internet advertising is incredibly powerful and very effective for commercial advertisers, that power brings significant risks to politics, where it can be used to influence votes to affect the lives of millions. — jack 🌍🌏🌎 (@jack) October 30, 2019

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι αλλαγές στην πολιτική του Twitter θα δημοσιευθούν μέχρι τις 11 Νοεμβρίου συμπεριλαμβανομένων μερικών εξαιρέσεων (για παράδειγμα, θα επιτρέπονται ακόμη διαφημίσεις για την υποστήριξη της εγγραφής των ψηφοφόρων).



«Θα ξεκινήσουμε να εφαρμόζουμε τη νέα πολιτική μας στις 11/22 για να παρέχουμε στους τρέχοντες διαφημιζόμενους μια περίοδο ειδοποίησης πριν τεθεί σε ισχύ αυτή η αλλαγή» ενημερώνει στη συνέχεια των tweet του για να καταλήξει λέγοντας ότι «δεν πρόκειται για ελεύθερη έκφραση. Πρόκειται για την πληρωμή για την επίτευξη δημοτικότητας. Και η πληρωμή για την αύξηση της εμβέλειας του πολιτικού λόγου έχει σημαντικές συνέπειες που η σημερινή δημοκρατική υποδομή μπορεί να μην είναι διατεθειμένη να διαχειριστεί».