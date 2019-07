Αν το περιβόητο φίλτρο του FaceApp μας έμαθε κάτι, τότε αυτό είναι ότι τα σωστά εφέ σε μια selfie μπορούν πραγματικά να αλλάξουν εξ'ολοκλήρου την εικόνα που έχουν οι άλλοι για εμάς. Κάπως έτσι, το Instagram φέρεται να δοκιμάζει αυτήν την περίοδο ένα νέο feature, που βασίζεται στην επαυξημένη πραγματικότητα και ουσιαστικά τοποθετεί τους χρήστες μπροστά σε ένα green screen.

Το νέο αυτό feature γνωστοποιήθηκε από την blogger τεχνολογίας και ερευνήτρια, Jane Manchun Wong, η οποία είθισται να ανακοινώνει πρώτη όλες τις καινούργιες κυκλοφορίες της πλατφόρμας. Με βάση, λοιπόν, αυτή τη νέα λειτουργία, που θα λέγεται "background", οι χρήστες θα μπορούν να επιλέξουν μία φωτογραφία από αυτές που έχουν στο κινητό τους και στη συνέχεια, θα μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν σαν background στα stories τους. Με την επιλογή, δηλαδή, της συγκεκριμένης φωτογραφίας οτιδήποτε άλλο υπάρχει σαν υπόβαθρο και φαίνεται στην κάμερα του κινητού, εξαφανίζεται και "καλύπτεται" από αυτήν τη φωτογραφία, όπως φαίνεται και από την παρακάτω ανάρτηση της Wong.

Instagram is testing built-in AR Background Story Effect



It's like the macOS/iOS Photo Booth and we get to pick our own backdrop from Camera Roll pic.twitter.com/KobB33DJ1r