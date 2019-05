Το Facebook αντιμετωπίζει τεχνικά προβλήματα εδώ και λίγη ώρα. Οι πρώτες αναφορές πως το «Facebook έπεσε» ξεκίνησαν λίγο μετά τις 9 και πλέον το Twitter πληθαίνουν οι χρήστες που γράφουν πως δεν μπορούν να συνδεθούν.

Για την ώρα δεν είναι σαφές το πρόβλημα και δείχνει να κλιμακώνεται, αλλά με μικρή διάρκεια, ενώ επηρεάζει χρήστες στην Ευρώπη - και την Ελλάδα. Επίσης, σύμφωνα με τον χάρτη αναφορών έχουν επηρεαστεί και οι ΗΠΑ.

Οι αναφορές για το αποψινό πρόβλημα:

Total blackout (77%)

Log in (17%)

Newsfeed (5%)

Everyone right now #FacebookDown pic.twitter.com/ESYUZ5VKCq