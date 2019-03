Μια τεράστια πύρινη μπάλα εξερράγη στην ατμόσφαιρα της Γης το Δεκέμβριο, σύμφωνα με τη NASA.



Η έκρηξη αυτή ήταν η δεύτερη μεγαλύτερη του είδους εδώ και 30 χρόνια, και η μεγαλύτερη σε σχέση με εκείνη πάνω από το Τσελιάμπινσκ της Ρωσίας πριν από έξι χρόνια.



Ωστόσο, μέχρι τώρα δεν έχει γίνει αντιληπτή καθώς η εν λόγω έκρηξη συνέβη πάνω από τη Θάλασσα του Μπέριγνκ, κοντά στη χερσόνησο της Καμτσάκα της Ρωσίας.



Η έκρηξη του διαστημικού αυτού βράχου είχε δέκα φορές την ενέργεια της ατομικής βόμβας στη Χιροσίμα.

On 18th December 2018 a huge #meteor exploded over the North Pacific: https://t.co/r403SQxicZ



The Japanese #Himawari satellite caught the meteor smoke trail, which is almost vertical - the meteor entered the atmosphere very steeply! You can also see the trail's long shadow. pic.twitter.com/juAtCHoUI4