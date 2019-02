Η Ιαπωνική Διαστημική Υπηρεσία (JAXA) έκανε γνωστό ότι το βράδυ της Πέμπτης πως σκάφος της θα προσπαθήσει να συλλέξει δείγμα από τον αστεροειδή Ριούγκου.

Το σκάφος της, με το όνομα Hayabusa 2, έφθασε στον αστεροειδή πέρυσι τον Ιούνιο μετά από ένα ταξίδι 3,5 ετών.

[TD1 - L08E1] Today (2/21) 12: 36 (JST), the decision to begin the touchdown operation was declared as "GO". While the descent start time is delayed about 5 hours, the speed to 5km altitude will be increased slightly so there is no change to the scheduled time for touchdown.