Η NASA σχεδιάζει να στείλει ξανά αστροναύτες στη Σελήνη, αλλά αυτή τη φορά σχεδιάζει και την παραμονή τους εκεί.

Αυτό δήλωσε ο επικεφαλής του αμερικανικού διαστημικού οργανισμού Τζιμ Μπριντενστάιν.

Σε ανάρτησή του ο Μπριντενστάιν καλεί μάλιστα «τις καλύτερες αμερικανικές βιομηχανίες να βοηθήσουν στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη τεχνικών για την προσεδάφιση και παραμονή των αστροναυτών στη Σελήνη», τονίζοντας ότι αυτό είναι σαφής εντολή του προέδρου Τραμπ και του Κογκρέσου.

«Ως δια βίου υποστηρικτής της NASΑ είμαι ενθουσιασμένος που μιλάω για άλλη μια φορά για την προσεδάφιση ανθρώπων στο φεγγάρι», γράφει ο κ . Μπριντενστάιν.

«Αλλά λέγοντας ότι επιστρέφουμε στο φεγγάρι δεν εννοούμε ότι θα κάνουμε το ίδιο που κάναμε πριν από 50 χρόνια. Θέλω να είμαι σαφής - αυτό δεν είναι το όραμά μας» τόνισε ο επικεφαλής της NASA και διευκρίνισε: «Πηγαίνουμε στη Σελήνη με καινοτόμες νέες τεχνολογίες και συστήματα για να εξερευνήσουμε περισσότερες τοποθεσίες στην επιφάνεια από ό, τι σκεφτήκαμε ποτέ. Αυτή τη φορά, όταν θα πάμε στη Σελήνη , θα μείνουμε».

Exciting @NASA news! We're calling on the best and brightest of American industry to help design and develop human lunar landers. It's time to usher in the next chapter of human exploration. Read my op-ed on @ozy: https://t.co/f0GSp3GItS