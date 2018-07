Γιατί οι καλλιτέχνες είναι φτωχοί; Νέα μελέτη δείχνει πως ίσως είναι έτσι προσαρμοσμένος ο εγκέφαλός τους

«Measuring the Magic of Mutual Gaze», πρότζεκτ της Μαρίνα Αμπράμοβιτς/ ©Marina Abramovic, 2011. Φωτογραφία από του Maxim Lubimov, Garage Center for Contemporary Culture.