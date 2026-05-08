ΤECH & SCIENCE
Τech & Science

Υπέρταση: Οι δύο τροφές που συνδέονται με μειωμένο κίνδυνο

Τι δείχνουν μελέτες από ΗΠΑ, Ασία και Ευρώπη

The LiFO team
The LiFO team
ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΤΡΟΦΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟ ΜΕΙΩΜΕΝΟ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου Unsplash
0

Η αυξημένη κατανάλωση σόγιας και οσπρίων συνδέεται με χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης υψηλής αρτηριακής πίεσης, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό ανοικτής πρόσβασης «BMJ Nutrition Prevention & Health».

Τα όσπρια και τα τρόφιμα σόγιας έχουν ήδη συνδεθεί με συνολικά χαμηλότερο κίνδυνο καρδιαγγειακών νοσημάτων.

Για να διερευνήσουν περαιτέρω τη σύνδεσή τους με την αρτηριακή πίεση, οι ερευνητές ανέτρεξαν σε βάσεις δεδομένων για σχετικές μελέτες που είχαν δημοσιευθεί έως τον Ιούνιο του 2025 και εντόπισαν δέκα δημοσιεύσεις, οι οποίες περιλάμβαναν δεδομένα από δώδεκα προοπτικές μελέτες παρατήρησης.

Πέντε από τις μελέτες προέρχονταν από τις ΗΠΑ, πέντε από την Ασία και δύο από την Ευρώπη (Γαλλία και Ηνωμένο Βασίλειο). Ο αριθμός των συμμετεχόντων κυμαινόταν από 1.152 έως 88.475 άτομα.

Η συγκεντρωτική ανάλυση των δεδομένων έδειξε ότι η αυξημένη καθημερινή κατανάλωση οσπρίων και τροφίμων σόγιας συνδέεται με μειωμένο κίνδυνο εμφάνισης υπέρτασης. Σε σύγκριση με όσους κατανάλωναν λίγα όσπρια, τα άτομα με υψηλή κατανάλωση είχαν 16% μικρότερη πιθανότητα να εμφανίσουν υψηλή αρτηριακή πίεση.

Αντίστοιχα, όσοι κατανάλωναν περισσότερα τρόφιμα σόγιας είχαν 19% χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης της πάθησης σε σχέση με όσους κατανάλωναν μικρές ποσότητες.

Κατά την αξιολόγηση της συσχέτισης μεταξύ ποσότητας κατανάλωσης και μείωσης του κινδύνου, οι ερευνητές διαπίστωσαν γραμμική μείωση του κινδύνου κατά 30% για τα όσπρια έως περίπου τα 170 γραμμάρια ημερησίως.

Για τα τρόφιμα σόγιας, το μεγαλύτερο ποσοστό μείωσης του κινδύνου (28% έως 29%) παρατηρήθηκε στα 60 έως 80 γραμμάρια ημερησίως, χωρίς περαιτέρω όφελος σε μεγαλύτερες ποσότητες.

Υπέρταση: Γιατί βοηθούν τα όσπρια και τα τρόφιμα σόγιας

Οι ερευνητές σημειώνουν ότι τα όσπρια και η σόγια είναι πλούσια σε κάλιο, μαγνήσιο και φυτικές ίνες, συστατικά που είναι γνωστό ότι συμβάλλουν στη μείωση της αρτηριακής πίεσης. Παράλληλα, πρόσφατες έρευνες δείχνουν ότι η ζύμωση των διαλυτών φυτικών ινών από τα όσπρια και τη σόγια παράγει λιπαρά οξέα βραχείας αλύσου, τα οποία επηρεάζουν τη διαστολή των αιμοφόρων αγγείων.

Επιπλέον, οι ισοφλαβόνες της σόγιας φαίνεται επίσης να συμβάλλουν στη μείωση της αρτηριακής πίεσης.

Οι ερευνητές αναγνωρίζουν ωστόσο αρκετούς περιορισμούς στη μελέτη, μεταξύ των οποίων και τις διαφορές μεταξύ των μελετών που συμπεριλήφθηκαν στη συγκεντρωτική ανάλυση, σχετικά με τους τύπους οσπρίων, τα επίπεδα κατανάλωσης, τις μεθόδους παρασκευής, τα διατροφικά πρότυπα και τον ορισμό της υψηλής αρτηριακής πίεσης.

Όπως προσθέτουν, αν και απαιτούνται περαιτέρω μεγάλες μελέτες για την επιβεβαίωση των αποτελεσμάτων, τα ευρήματα αυτά ενισχύουν τις διατροφικές συστάσεις προς το κοινό να δίνει προτεραιότητα στα όσπρια και στα τρόφιμα σόγιας και αναδεικνύουν τα καρδιοπροστατευτικά οφέλη των φυτικών τροφών.

Με πληροφορίες από BBC Science Focus Magazine, ΑΠΕ-ΜΠΕ

Τech & Science

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ο Chrome κατεβάζει AI μοντέλο 4GB σε υπολογιστές χρηστών και πολλοί το ανακάλυψαν τυχαία

Τech & Science / Ο Google Chrome έχει κατεβάσει ένα AI μοντέλο 4GB στη συσκευή σου χωρίς να το ξέρεις

Ο Chrome φαίνεται να κατεβάζει σε ορισμένες συσκευές ένα AI μοντέλο περίπου 4GB χωρίς να ζητά ρητά άδεια από τον χρήστη. Η Google λέει ότι το Gemini Nano μένει τοπικά και βοηθά σε λειτουργίες ασφαλείας, όμως η υπόθεση άνοιξε ξανά το ερώτημα: ποιος αποφασίζει τι εγκαθίσταται στον υπολογιστή μας;
THE LIFO TEAM
ΧΑΝΤΑΙΟΣ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΟ

Τech & Science / Πόσο επικίνδυνος είναι τελικά ο χανταϊός;

Συναγερμός έχει σημάνει στις υγειονομικές αρχές μετά το ξέσπασμα χανταϊού σε κρουαζιερόπλοιο με επιβάτες από πολλές χώρες, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση ιχνηλάτησης των ατόμων που ενδέχεται να εκτέθηκαν στον ιό
THE LIFO TEAM
ΒΡΑΔΙΝΟ ΥΠΝΟΣ

Τech & Science / Ο εκπληκτικός τρόπος με τον οποίο το βραδινό σας επηρεάζει τον ύπνο σας

Μελέτη υπό την ηγεσία του Πανεπιστημίου της Γρανάδας, η οποία δημοσιεύθηκε στο European Journal of Nutrition, διαπίστωσε πως το βραδινό σας μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα του ύπνου σας και ακόμη και τις επιλογές σας για το πρωινό την επόμενη μέρα
THE LIFO TEAM
Η Google βάζει το Reddit μέσα στις AI απαντήσεις της

Τech & Science / Η Google βάζει το Reddit μέσα στις AI απαντήσεις της

Η Google αναβαθμίζει το AI Mode και τα AI Overviews, φέρνοντας στις απαντήσεις αποσπάσματα από Reddit, social media, φόρουμ και δημόσιες συζητήσεις χρηστών. Η αλλαγή έρχεται την ώρα που όλο και περισσότεροι αναζητούν ανθρώπινες εμπειρίες πίσω από το SEO περιεχόμενο και τις αυτόματες περιλήψεις.
THE LIFO TEAM
Η πλατφόρμα που θέλει να κάνει το πρόσωπο των ηθοποιών συνδρομητική υπηρεσία

Τech & Science / Η πλατφόρμα που θέλει να κάνει το πρόσωπο των ηθοποιών συνδρομητική υπηρεσία

Η αμφιλεγόμενη πλατφόρμα Twinnin υπόσχεται στους ηθοποιούς ότι μπορούν να προστατεύσουν, να ελέγξουν και να αδειοδοτήσουν το ψηφιακό τους πρόσωπο στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης.
THE LIFO TEAM
FDA COVID-19 ΕΜΒΟΛΙΑ

Τech & Science / O FDA εμπόδισε τη δημοσίευση ερευνών σύμφωνα με τις οποίες τα εμβόλια κατά της Covid-19 ήταν ασφαλή

Οι επιστήμονες του Αμερικανικού Οργανισμού Τροφίμων & Φαρμάκων και συνεργάτες που ασχολούνται με την επεξεργασία δεδομένων εξέτασαν εκατομμύρια ιατρικά αρχεία ασθενών για μελέτες που αποσύρθηκαν πριν από τη δημοσίευσή τους
THE LIFO TEAM
Η γενιά της πανδημίας ψάχνει την πρώτη της δουλειά στην εποχή της AI

Τech & Science / Η γενιά της πανδημίας ψάχνει την πρώτη της δουλειά στην εποχή της AI

Η γενιά που τελείωσε το σχολείο μέσα από οθόνες ψάχνει τώρα την πρώτη της δουλειά σε μια αγορά που αλλάζει από την τεχνητή νοημοσύνη. Στην Ελλάδα της επισφάλειας, των χαμηλών μισθών και της καθυστερημένης ανεξαρτησίας, το πρώτο σκαλοπάτι της καριέρας μοιάζει πιο αβέβαιο από ποτέ
THE LIFO TEAM
Οι εκδότες μηνύουν τη Meta για τα βιβλία που «τάισαν» την τεχνητή νοημοσύνη της

Τech & Science / Οι εκδότες μηνύουν τη Meta για τα βιβλία που χρησιμοποιήθηκαν από την τεχνητή νοημοσύνη της

Πέντε μεγάλοι εκδοτικοί οίκοι και ο συγγραφέας Σκοτ Τάροου κατέθεσαν αγωγή κατά της Meta και του Μαρκ Ζάκερμπεργκ, υποστηρίζοντας ότι εκατομμύρια βιβλία και επιστημονικά άρθρα χρησιμοποιήθηκαν χωρίς άδεια για την εκπαίδευση του Llama
THE LIFO TEAM
ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΠΟΥ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Τech & Science / Ο κόσμος «απροετοίμαστος» για την επόμενη πανδημία καθώς οι χώρες δεν συμφωνούν σε δεδομένα και εμβόλια

Η διεθνής συνθήκη του ΠΟΥ για τις πανδημίες παραμένει ανολοκλήρωτη, με τον γενικό διευθυντή του ΠΟΥ να τονίζει ότι η επόμενη πανδημία είναι «ζήτημα χρόνου και όχι πιθανότητας»
THE LIFO TEAM
 
 