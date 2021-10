Χρήστες του Twitter που είναι έτοιμοι να μετάσχουν σε μία «έντονη» συζήτηση στην πλατφόρμα θα προειδοποιούνται για αυτό, στο πλαίσιο δοκιμής που κάνει η εταιρεία.

Η πλατφόρμα δοκιμάζει λειτουργία που εμφανίζει σημείωση κάτω από μία πιθανά εριστική επικοινωνία. «Προειδοποίηση. Συζητήσεις όπως αυτή μπορεί να είναι έντονες», αναφέρει η υπενθύμιση.

Μία άλλη σημείωση φαίνεται να απευθύνεται σε ανθρώπους που γράφουν μία απάντηση, με στόχο να ηρεμήσει τους χρήστες. Αυτή τους καλεί να «έχουμε στον νου μας ο ένας τον άλλον», να «θυμόμαστε τον άνθρωπο» και σημειώνει ότι «οι διαφορετικές αντιλήψεις έχουν αξία».

Ever want to know the vibe of a conversation before you join in? We’re testing prompts on Android and iOS that give you a heads up if the convo you’re about to enter could get heated or intense.



This is a work in progress as we learn how to better support healthy conversation. pic.twitter.com/x6Nsn3HPu1