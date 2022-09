Το Twitch μειώνει τα έσοδα των μεγάλων streamers

Η πιο δημοφιλής διαδικτυακή πλατφόρμα για την αναμετάδοση video games, Twitch αλλάζει την πολιτική της στις πληρωμές των streamers που φιλοξενεί. Ο πρόεδρος της πλατφόρμας Dan Clancy δημοσίευσε μια επιστολή σχετικά με τις επικείμενες αλλαγές στην πλατφόρμα.

Σε αυτή, ανακοινώνει τη μείωση από 70% σε 50% στις εισπράξεις των μεγαλύτερων streamers – αυτών δηλαδή που είχαν συνάψει premium συμφωνίες με την πλατφόρμα, από τις εγγραφές χρηστών στα κανάλια τους (γνωστές ως subscriptions ή subs). Όπως διευκρινίζεται, για έσοδα κάτω των 100.000 δολαρίων τον χρόνο θα διατηρούν οι streamers το 70% των εισπράξεων από subs.

Ωστόσο όταν αυτές ξεπερνούν το ποσό, για το υπόλοιπο του 12μήνου, οι εισπράξεις θα πέφτουν σε 50%, ανάλογα βέβαια και με το επίπεδο της εγγραφής (50% για το 1ο επίπεδο, 60% για το 2ο και 70% για το 3ο). Το κάθε επίπεδο προσφέρει διαφορετικές «υπηρεσίες» στον εγγεγραμμένο χρήστη, που συνήθως είναι απλώς κάποια emojis στο τσατ του καναλιού.

«Οι streamers είναι και θα είναι για πάντα το θεμέλιο της παγκόσμιας κοινότητάς μας» αναφέρει ο Clancy στην επιστολή. Ωστόσο, ήδη οι αντιδράσεις δείχνουν ότι η πλατφόρμα θα δυσκολευτεί πολύ να διατηρήσει αρκετούς από τους υπάρχοντες streamers της.

Ο moistcr1tikal, με 4,5 εκατομμύρια followers στο Twitch, δημοσίευσε βίντεο στο YouTube, που σε λιγότερο από 11 ώρες το είδαν ήδη 1,4 εκατομμύρια άνθρωποι, με τίτλο «Το Twitch πεθαίνει». H δε Amouranth, με 5,8 εκατομμύρια ακόλουθους και 15.000 subs, δήλωσε στους New York Times ότι ήταν ήδη σε συνομιλίες με άλλες πλατφόρμες και ότι η επιστολή του Twitch απλώς την ωθεί περαιτέρω, να μετακομίσει αλλού.

1 step forward, 2 steps back.



For clarity. BIG streamers were making 70/30 for the streamer, at a special rate. Small creators were 50/50.



We hoped that it would go 70/30 for everyone (YouTube has this cut)



But uh-



...It went the other way 🤦



Man- https://t.co/8uiBKAFTKj