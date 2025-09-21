Τι είναι ο μύκητας Candidozyma auris που τρομάζει τους υγειονομικούς στην ΕΕ

Συναγερμό έχει προκαλέσει σε ευρωπαϊκά νοσοκομεία η ραγδαία εξάπλωση του μύκητα Candidozyma auris, ενός ανθεκτικού παθογόνου που σύμφωνα με τα στοιχεία καταγράφει αύξηση 60% σε Ευρώπη και Ελλάδα μέσα σε μόλις έναν χρόνο.

Ο Candidozyma auris χαρακτηρίζεται από τους ειδικούς ως ένας ενδονοσοκομειακός μύκητας, που πλήττει κυρίως μονάδες εντατικής θεραπείας και τμήματα με ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς. Πρόκειται για μικροοργανισμό με υψηλή ανθεκτικότητα σε αντιμυκητιακά φάρμακα αλλά και σε κοινά αντισηπτικά, γεγονός που δυσχεραίνει σημαντικά την αντιμετώπισή του.

«Δεν περιμέναμε τέτοια άνοδο από τη μια χρονιά στην άλλη» τόνισε η αντιπρόεδρος της ΟΕΝΓΕ, Ματίνα Παγώνη, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα καταγράφει τη δεύτερη υψηλότερη επίπτωση στην Ευρώπη, μετά την Ισπανία και πριν από Ιταλία και Γερμανία.

Candidozyma auris: Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο

Ο μύκητας εντοπίζεται σχεδόν αποκλειστικά σε χώρους νοσηλείας.

Επομένως, οι καρκινοπαθείς, οι ασθενείς με σοβαρά χρόνια νοσήματα και όσοι νοσηλεύονται σε ΜΕΘ, αποτελούν τις ομάδες που βρίσκονται στο μεγαλύτερο ρίσκο.

Η μετάδοση γίνεται εύκολα μέσα σε κλειστούς χώρους νοσηλείας, από ασθενή σε ασθενή, ακόμη και μέσω της επαφής με ιατρικό προσωπικό ή επισκέπτες.

Τι συστήνουν οι ειδικοί

Παρά τις ανησυχίες, οι επιστήμονες υπογραμμίζουν ότι δεν υπάρχει λόγος πανικού στον γενικό πληθυσμό. Οι οδηγίες επικεντρώνονται στην αυστηρή τήρηση κανόνων υγιεινής:

σχολαστικό πλύσιμο χεριών πριν και μετά την είσοδο σε νοσοκομείο,

ενίσχυση της καθαριότητας στους θαλάμους,

και εγρήγορση των επιτροπών λοιμώξεων για την αποτροπή της διασποράς.

«Ο μύκητας αυτός είναι πολύ δυνατός, αλλά η σωστή διαχείριση μπορεί να περιορίσει την εξάπλωσή του», σημειώνει η κ. Παγώνη.

Η έκρηξη των κρουσμάτων σε Ισπανία, Ελλάδα, Ιταλία και Γερμανία κατατάσσει τον Candidozyma auris σε έναν από τους πλέον ανησυχητικούς μύκητες για τα συστήματα υγείας της ΕΕ. Οι υγειονομικές αρχές προειδοποιούν ότι οι τάσεις αυτές θα συνεχιστούν, εάν δεν καλυφθούν άμεσα τα κενά σε προσωπικό και δεν ενισχυθούν τα πρωτόκολλα πρόληψης.

