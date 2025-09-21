ΤECH & SCIENCE
Τech & Science

Τι είναι ο μύκητας Candidozyma auris που τρομάζει τους υγειονομικούς στην ΕΕ

Η έκρηξη των κρουσμάτων σε Ισπανία, Ελλάδα, Ιταλία και Γερμανία κατατάσσει τον Candidozyma auris σε έναν από τους πλέον ανησυχητικούς μύκητες για τα συστήματα υγείας της ΕΕ

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Τι είναι ο μύκητας Candidozyma auris που τρομάζει τους υγειονομικούς στην ΕΕ Facebook Twitter
0

Συναγερμό έχει προκαλέσει σε ευρωπαϊκά νοσοκομεία η ραγδαία εξάπλωση του μύκητα Candidozyma auris, ενός ανθεκτικού παθογόνου που σύμφωνα με τα στοιχεία καταγράφει αύξηση 60% σε Ευρώπη και Ελλάδα μέσα σε μόλις έναν χρόνο.

Ο Candidozyma auris χαρακτηρίζεται από τους ειδικούς ως ένας ενδονοσοκομειακός μύκητας, που πλήττει κυρίως μονάδες εντατικής θεραπείας και τμήματα με ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς. Πρόκειται για μικροοργανισμό με υψηλή ανθεκτικότητα σε αντιμυκητιακά φάρμακα αλλά και σε κοινά αντισηπτικά, γεγονός που δυσχεραίνει σημαντικά την αντιμετώπισή του.

«Δεν περιμέναμε τέτοια άνοδο από τη μια χρονιά στην άλλη» τόνισε η αντιπρόεδρος της ΟΕΝΓΕ, Ματίνα Παγώνη, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα καταγράφει τη δεύτερη υψηλότερη επίπτωση στην Ευρώπη, μετά την Ισπανία και πριν από Ιταλία και Γερμανία.

Candidozyma auris: Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο

Ο μύκητας εντοπίζεται σχεδόν αποκλειστικά σε χώρους νοσηλείας.

Επομένως, οι καρκινοπαθείς, οι ασθενείς με σοβαρά χρόνια νοσήματα και όσοι νοσηλεύονται σε ΜΕΘ, αποτελούν τις ομάδες που βρίσκονται στο μεγαλύτερο ρίσκο.

Η μετάδοση γίνεται εύκολα μέσα σε κλειστούς χώρους νοσηλείας, από ασθενή σε ασθενή, ακόμη και μέσω της επαφής με ιατρικό προσωπικό ή επισκέπτες.

Τι συστήνουν οι ειδικοί

Παρά τις ανησυχίες, οι επιστήμονες υπογραμμίζουν ότι δεν υπάρχει λόγος πανικού στον γενικό πληθυσμό. Οι οδηγίες επικεντρώνονται στην αυστηρή τήρηση κανόνων υγιεινής:

  • σχολαστικό πλύσιμο χεριών πριν και μετά την είσοδο σε νοσοκομείο,
  • ενίσχυση της καθαριότητας στους θαλάμους,
  • και εγρήγορση των επιτροπών λοιμώξεων για την αποτροπή της διασποράς.

«Ο μύκητας αυτός είναι πολύ δυνατός, αλλά η σωστή διαχείριση μπορεί να περιορίσει την εξάπλωσή του», σημειώνει η κ. Παγώνη.

Η έκρηξη των κρουσμάτων σε Ισπανία, Ελλάδα, Ιταλία και Γερμανία κατατάσσει τον Candidozyma auris σε έναν από τους πλέον ανησυχητικούς μύκητες για τα συστήματα υγείας της ΕΕ. Οι υγειονομικές αρχές προειδοποιούν ότι οι τάσεις αυτές θα συνεχιστούν, εάν δεν καλυφθούν άμεσα τα κενά σε προσωπικό και δεν ενισχυθούν τα πρωτόκολλα πρόληψης.
 

Τech & Science

Tags

0

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ένα AI «διαβάζει» το καρδιογράφημα καλύτερα από τους γιατρούς και προβλέπει επικίνδυνες επιπλοκές

Τech & Science / Ένα AI «διαβάζει» το καρδιογράφημα καλύτερα από τους γιατρούς και προβλέπει επικίνδυνες επιπλοκές

Το AI μοντέλο εντοπίζει ανωμαλίες στο καρδιογράφημα που συνδέονται με μεγαλύτερο κίνδυνο επιπλοκών, οι οποίες συνήθως περνούν απαρατήρητες από τους γιατρούς
LIFO NEWSROOM
Ένας νεφέλωμα, δύο οπτικές: Το τηλεσκόπιο Webb της NASA το καταγράφει σε εντυπωσιακά χρώματα

Τech & Science / Ένας νεφέλωμα, δύο οπτικές: Το τηλεσκόπιο Webb της NASA το καταγράφει σε εντυπωσιακά χρώματα

Το τηλεσκόπιο James Webb της NASA αποκαλύπτει δύο εντυπωσιακές εικόνες του νεφελώματος NGC 6072, δείχνοντας πώς η παρατήρηση μέσω διαφορετικών οργάνων του μπορεί να αποκαλύψει εντελώς διαφορετικές όψεις ενός και μόνο κοσμικού αντικειμένου
LIFO NEWSROOM
Η Meta παρουσίασε τα πρώτα Ray-Ban με ενσωματωμένη οθόνη επαυξημένης πραγματικότητας

Τech & Science / Η Meta παρουσίασε τα πρώτα Ray-Ban με ενσωματωμένη οθόνη επαυξημένης πραγματικότητας

Ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ παρουσίασε τα γυαλιά στο συνέδριο Meta Connect στην Καλιφόρνια, σημειώνοντας ότι «τα γυαλιά είναι το μόνο μέσο όπου η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να δει και να ακούσει ό,τι βλέπεις κι ακούς εσύ»
LIFO NEWSROOM
Νέο εργαλείο AI προβλέπει τον κίνδυνο για 1.000 ασθένειες έως και 20 χρόνια πριν

Τech & Science / Νέο εργαλείο AI προβλέπει τον κίνδυνο για 1.000 ασθένειες έως και 20 χρόνια πριν

Λαμβάνει υπόψη το ιατρικό ιστορικό, βασικά δημογραφικά στοιχεία και παράγοντες τρόπου ζωή ώστε να εκτιμήσει αν και πότε μπορεί να εμφανιστούν παθήσεις όπως καρκίνος, διαβήτης και καρδιολογικά ή αναπνευστικά νοσήματα
LIFO NEWSROOM
Η Σελήνη «πωλείται»: Φινλανδική εταιρεία αγόρασε ήδη πόρους - Τι είναι το Ήλιο-3

Τech & Science / Η Σελήνη «πωλείται»: Φινλανδική εταιρεία αγόρασε ήδη πόρους - Τι είναι το Ήλιο-3

Το ηλιακό φως «βομβαρδίζει» το φεγγάρι με Ήλιο-3 εδώ και 4 δισεκατομμύρια χρόνια - Επειδή η Σελήνη δεν έχει μαγνητικό πεδίο, το ισότοπο παραμένει στην επιφάνεια, αντίθετα με τη Γη, όπου απορρίπτεται στο διάστημα
LIFO NEWSROOM
Πώς χρησιμοποιούν οι άνθρωποι το ChatGPT – Η μεγαλύτερη μέχρι σήμερα μελέτη

Τech & Science / Πώς χρησιμοποιούν οι άνθρωποι το ChatGPT – Η μεγαλύτερη μέχρι σήμερα μελέτη

Η μελέτη αποδεικνύει ότι το μοντέλο δεν χρησιμοποιείται μόνο για την επιτάχυνση επαγγελματικών διαδικασιών αλλά και για να εμπλουτίσει την καθημερινή ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων παγκοσμίως
LIFO NEWSROOM
Η Apple αποκλείει τους Ευρωπαίους χρήστες από τη νέα λειτουργία ζωντανής μετάφρασης των AirPods Pro

Τech & Science / Η Apple αποκλείει τους Ευρωπαίους χρήστες από τη νέα λειτουργία ζωντανής μετάφρασης των AirPods Pro

H λειτουργία «Live Translation with AirPods», που αποτελεί μέρος του Apple Intelligence, δεν θα ενεργοποιείται εάν ο χρήστης βρίσκεται εντός ΕΕ και ο λογαριασμός Apple ανήκει σε περιοχή της ΕΕ
LIFO NEWSROOM
 
 