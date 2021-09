To θηριώδες πλοίο που μπορεί να μεταφέρει κρουαζιερόπλοια στο κατάστρωμά του- «Αξιοποιήσαμε την αρχή του Αρχιμήδη»

Ελάχιστες πλωτές δομές είναι μεγαλύτερες από τα σύγχρονα κρουαζιερόπλοια. Τι γίνεται, όμως, όταν οι γίγαντες αυτοί των θαλασσών χρειάζονται υποβοήθηση στον ελλιμενισμό τους; Εκεί επιστρατεύονται τα ακόμα μεγαλύτερα ημι-βυθίζόμενα πλοία μεταφοράς βαρέων σκαφών, όπως το Boka Vanguard.



Κατασκευασμένο το 2012, το Boka Vanguard μήκους 275 μέτρων είναι το μεγαλύτερο πλοίο του είδους του.

Δημιουργήθηκε για τη μεταφορά πλατφορμών πετρελαίου και αερίου, ωστόσο κάποιες φορές επιστρατεύεται για τη μεταφορά άλλων πλοίων - όπως το Carnival Vista, το δεύτερο μεγαλύτερο κρουαζιερόπλοιο του στόλου της Carnival 133.500 τόνων και 325 μέτρων που, τον Ιούλιο του 2019, μετά από πρόβλημα χρειάστηκε να μεταφερθεί.

Η όλη επιχείρηση με τη συνδρομή και άλλων πολλών σκαφών, καταγράφηκε σε ένα εντυπωσιακό βίντεο.

Το πελώριο σκάφος με την αλλόκοτη όψη έχει ένα κεντρικό, ανοιχτό, εντελώς άδειο κατάστρωμα ενώ πέντε τεράστιες κάθετες κολώνες βρίσκονται στα άκρα του ατσάλινου σκελετού του.

Βυθίζεται με αποτέλεσμα να είναι ορατοί μόνο οι πέντε αυτοί ατσάλινες δοκοί και με χειρουργική ακρίβεια μεταφέρεται το επίδοξο φορτίο του -είναι είναι πλατφόρμα άντλησης πετρελαίου, είτε στρατιωτικό καταδρομικό, είτε κρουαζιερόπλοιο- στη σωστή θέση, ώστε με την ανάδυσή του να «κάτσει» πάνω στο κατάστρωμά του.

Η γέφυρα και οι εγκαταστάσεις του πληρώματος βρίσκονται στη μεγαλύτερη και ψηλότερη από αυτές τις κολώνες. «Απλώς αξιοποιούμε το νόμο του Αρχιμήδη (σ.σ που ορίζει πως κάθε σώμα που βυθίζεται σε ρευστό, δέχεται άνωση ίση με το βάρος του ρευστού που εκτοπίει) για να σηκώσουμε κάποια τεράστια φορτία» εξηγεί ο Michel Seij, γενικός διευθυντής μηχανικής της Boskalis, της ολλανδικής εταιρείας που κατασκεύασε το Boka Banguard.

Εκτός από το θηριώδες Boka Vanguard, υπάρχουν και μικρότερα ημι-βυθιζόμενα σκάφη μεταφορά βαρέων πλοίων - όπως τα Transshelf και Treasure που, το 2017, χρειάστηκε να μεταφέρουν τα αντιτορπιλικά του αμερικανικού Ναυτικού USS Fitzgerald και USS John S. McCain που υπέστησαν ζημιές μετά από πρόσκρουσή τους με εμπορικά πλοία, σε δύο ξεχωριστά περιστατικά, στα νερά της Ασίας.

To αντιτορπιλικό USS Fitzgerald του αμερικανικού Ναυτικού πάνω στο πανίσχυρο Transshelf που το μεταφέρει από το λιμάνι της Γιοκοσούκα στην Ιαπωνία στον Μισισιπή - Πηγή φωτογραφίας: US Navy

Transshelf Heavy Lift Vessel with two russian submarines (Akula Class) riding through the #Arctic#Russia #navy pic.twitter.com/rzM95Plrca