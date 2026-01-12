Τα chatbots και οι περιλήψεις μέσω AI σηματοδοτούν το «τέλος της εποχής της επισκεψιμότητας» στα ειδησεογραφικά sites

Οι εταιρείες μέσων ενημέρωσης εκτιμούν ότι η επισκεψιμότητα προς τις ιστοσελίδες τους, από τις διαδικτυακές αναζητήσεις, θα καταρρεύσει τα επόμενα τρία χρόνια, καθώς οι περιλήψεις με τεχνητή νοημοσύνη (AI overviews) και τα chatbots αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο ο κόσμος χρησιμοποιεί το διαδίκτυο.

Η συντριπτική πλειονότητα σχεδιάζει επίσης μέσα στη χρονιά να ενθαρρύνει τους δημοσιογράφους της να λειτουργούν περισσότερο σαν δημιουργοί περιεχομένου στο YouTube και το TikTok, την ώρα που τα βίντεο και τα ηχητικά αποσπάσματα μικρής διάρκειας γνωρίζουν μεγάλη άνθηση.

Τα ευρήματα προέρχονται από νέα έκθεση του Reuters Institute for the Study of Journalism, η οποία συγκέντρωσε τις απόψεις 280 στελεχών μέσων ενημέρωσης από 51 χώρες.

Σύμφωνα με την έκθεση, τα στελέχη φοβούνται ότι οι παραπομπές από μηχανές αναζήτησης θα μειωθούν κατά 43% μέσα σε τρία χρόνια.

Η επισκεψιμότητα προς ειδησεογραφικές ιστοσελίδες έχει ήδη υποχωρήσει κατά ένα τρίτο μέσα σε μόλις έναν χρόνο παγκοσμίως, λόγω της ανόδου των AI overviews και των chatbots, αλλά και αλλαγών στους αλγόριθμους αναζήτησης που αποτέλεσαν επί χρόνια βασικό στήριγμα για πολλές εταιρείες μέσων.

Η επισκεψιμότητα από την αναζήτηση της Google έχει μειωθεί κατά 33% παγκοσμίως, σύμφωνα με νέα δεδομένα για περισσότερα από 2.500 ειδησεογραφικά sites που συγκέντρωσε η Chartbeat, με το ποσοστό να είναι ακόμη υψηλότερο στις ΗΠΑ.

Το περιεχόμενο lifestyle, διασημοτήτων και ταξιδιών πλήττεται πολύ περισσότερο σε σύγκριση με την επικαιρότητα και τα ειδησεογραφικά μέσα. Τα μέσα που καλύπτουν ζωντανά γεγονότα και τρέχουσες εξελίξεις φαίνεται να προστατεύονται περισσότερο από τις περιλήψεις τεχνητής νοημοσύνης.

«Δεν είναι ξεκάθαρο τι ακολουθεί»

Τα AI Overviews της Google εμφανίζονται ήδη στην κορυφή περίπου του 10% των αποτελεσμάτων αναζήτησης στις ΗΠΑ και επεκτείνονται γρήγορα και σε άλλες αγορές. Οι παραπομπές προς μέσα ενημέρωσης από το ChatGPT αυξάνονται, ωστόσο η έκθεση τις χαρακτηρίζει ακόμη «κάτι περισσότερο από στατιστικό σφάλμα».

Ο Νικ Νιούμαν, ανώτερος ερευνητής του Ινστιτούτου, δήλωσε ότι η «εποχή της επισκεψιμότητας» για τους online εκδότες, που τους στήριξε από την αυγή του διαδικτύου, πλησιάζει στο τέλος της.

«Δεν είναι ξεκάθαρο τι ακολουθεί», ανέφερε. «Οι εκδότες φοβούνται ότι τα chatbot τεχνητής νοημοσύνης δημιουργούν έναν νέο, εύχρηστο τρόπο πρόσβασης στην πληροφορία, που μπορεί να αφήσει τα ειδησεογραφικά brands –και τους δημοσιογράφους– στο περιθώριο.

Ωστόσο, οι τεχνολογικές πλατφόρμες 'δεν κρατούν όλα τα χαρτιά'. Η αξιόπιστη ενημέρωση, η εξειδικευμένη ανάλυση και οι απόψεις παραμένουν σημαντικές τόσο για τα άτομα όσο και για την κοινωνία, ειδικά σε περιόδους αβεβαιότητας. Η καλή αφήγηση –και το ανθρώπινο στοιχείο– είναι δύσκολο να αντικατασταθούν από την τεχνητή νοημοσύνη».

Ήδη παρατηρείται απομάκρυνση από τη λογική της μαζικής επισκεψιμότητας, με όλο και λιγότερους χρήστες να κάνουν κλικ σε ειδησεογραφικούς συνδέσμους. Πολλές εταιρείες στρέφονται πλέον σε μοντέλα συνδρομών, που τους εξασφαλίζουν άμεση σχέση με το κοινό τους.

Η έκθεση αποκαλύπτει επίσης έναν αγώνα δρόμου για επενδύσεις σε πλατφόρμες όπως το YouTube και το TikTok, καθώς η χρήση σύντομων βίντεο συνεχίζει να αυξάνεται. Πολλές εταιρείες θέλουν παράλληλα να ενθαρρύνουν τους δημοσιογράφους τους να υιοθετήσουν την κουλτούρα των δημιουργών περιεχομένου.

Τα τρία τέταρτα των στελεχών που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσαν ότι το 2026 θα προσπαθήσουν να κάνουν το προσωπικό τους να λειτουργεί περισσότερο ως δημιουργούς περιεχομένου, ενώ οι μισοί σκοπεύουν να συνεργαστούν με δημιουργούς για τη διανομή του περιεχομένου τους.

Με πληροφορίες από Guardian