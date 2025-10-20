ΤECH & SCIENCE
Τech & Science

Στα βάθη του Σύμπαντος, δύο τεράστιοι δακτύλιοι αποκαλύπτουν νέο κοσμικό μυστήριο

Το σπάνιο φαινόμενο, γνωστό ως Odd Radio Circle, είναι το πιο μακρινό και ισχυρό που έχει καταγραφεί ποτέ

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Στα βάθη του Σύμπαντος, δύο τεράστιοι δακτύλιοι αποκαλύπτουν νέο κοσμικό μυστήριο Facebook Twitter
Φωτ: RAD@home Astronomy Collaboratory
0

Για πρώτη φορά, οι επιστήμονες εντόπισαν τον πιο μακρινό και ισχυρό ραδιοδακτύλιο τύπου «Odd Radio Circle» (ORC) που έχει καταγραφεί στο Σύμπαν, ένα ακόμη ανεξήγητο φαινόμενο που περιβάλλει ολόκληρους γαλαξίες και αποκαλύπτεται μόνο μέσω ραδιοτηλεσκοπίων.

Την ανακάλυψη έκανε ομάδα του Πανεπιστημίου της Βομβάης, σε συνεργασία με ερασιτέχνες αστρονόμους και το μεγαλύτερο ραδιοτηλεσκόπιο χαμηλών συχνοτήτων στον κόσμο.

Σύμφωνα με τη Βασιλική Αστρονομική Εταιρεία του Λονδίνου, πρόκειται για «τον πιο μακρινό και ισχυρό ORC που έχει καταγραφεί μέχρι σήμερα». Η ανακάλυψη, που δημοσιεύθηκε στην επιθεώρηση Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, ενισχύει την υπόθεση ότι τέτοιες δομές συνδέονται με τεράστια ενεργειακά ρεύματα που εκτοξεύονται από τους ίδιους τους γαλαξίες.

Οι ORCs είναι τεράστιοι, ανεξήγητοι σχηματισμοί που αποκαλύπτονται μόνο στις ραδιοσυχνότητες. Μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί ελάχιστοι σε ολόκληρο το Σύμπαν. Ο νέος σχηματισμός ξεχωρίζει γιατί δεν σχηματίζει έναν απλό κύκλο, όπως οι προηγούμενοι, αλλά δύο τέμνοντες δακτυλίους, ένα σπάνιο και ακόμη ανεξήγητο μοτίβο.

Προηγούμενες θεωρίες απέδιδαν τους κύκλους σε κρουστικά κύματα που προκύπτουν όταν συγχωνεύονται υπερμεγέθεις μαύρες τρύπες ή γαλαξίες. Η νέα μελέτη, ωστόσο, προτείνει μια διαφορετική εξήγηση: ότι οι δακτύλιοι μπορεί να οφείλονται σε «υπερανεμικά ρεύματα» (superwind) που εκτοξεύονται από τους ίδιους τους γαλαξίες-ξενιστές.

«Οι ORCs είναι από τις πιο παράξενες και εντυπωσιακές κοσμικές δομές που έχουμε δει ποτέ, και ίσως κρύβουν κρίσιμα στοιχεία για το πώς εξελίσσονται μαζί οι γαλαξίες και οι μαύρες τρύπες», δήλωσε ο Ananda Hota, ιδρυτής της ερευνητικής πλατφόρμας RAD@home Astronomy Collaboratory, μέσω της οποίας ερασιτέχνες αστρονόμοι συνέβαλαν στην ανακάλυψη.

Ο Pratik Dabhade, συν-συγγραφέας της μελέτης από το Εθνικό Κέντρο Πυρηνικής Έρευνας στη Βαρσοβία, υπογράμμισε τη σημασία της ανθρώπινης συμμετοχής: «Το γεγονός ότι οι εθελοντές εντόπισαν τον σχηματισμό δείχνει πόσο πολύτιμη παραμένει η ανθρώπινη παρατήρηση, ακόμη και στην εποχή της μηχανικής μάθησης», είπε. Και πρόσθεσε: «Οι ORCs και οι ραδιοδακτύλιοι δεν είναι μεμονωμένα φαινόμενα· αποτελούν μέλη μιας ευρύτερης οικογένειας εξωτικών δομών πλάσματος, που διαμορφώνονται από εκρήξεις, πίδακες και ανέμους γύρω από τις μαύρες τρύπες».

Η ανακάλυψη υποδηλώνει ότι οι τεράστιες αυτές ραδιοδομές μπορεί να είναι πολύ πιο συχνές, αλλά να παρέμεναν αόρατες μέχρι σήμερα, λόγω των τεχνολογικών περιορισμών.

Η σημασία για τη μελλοντική έρευνα

Για τους αστρονόμους, οι ORCs αποτελούν ένα νέο παράθυρο στην κατανόηση του πώς οι γαλαξίες και οι μαύρες τρύπες αλληλεπιδρούν. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι όσο βελτιώνονται τα τηλεσκόπια και οι τεχνικές ραδιοπαρατήρησης, θα αποκαλύπτονται ολοένα και περισσότεροι τέτοιοι σχηματισμοί.

Η νέα ανακάλυψη ανοίγει τον δρόμο για περαιτέρω μελέτες σχετικά με τη δομή και τη σύσταση του διαγαλαξιακού πλάσματος. Ήδη σχεδιάζονται νέες παρατηρήσεις με τα ραδιοτηλεσκόπια SKA (Square Kilometre Array), τα οποία αναμένεται να προσφέρουν εικόνες πολύ υψηλότερης ευκρίνειας.

Όπως σημειώνει η ερευνητική ομάδα, κάθε ORC μπορεί να αποτελεί «αρχείο» της ιστορίας του γαλαξία που τον δημιούργησε — ένα αποτύπωμα των βίαιων γεγονότων που εκτόξευσαν ενέργεια στα βάθη του Διαστήματος.

Με πληροφορίες από CBS

Τech & Science

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΟΓΚΟΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ΛΑΙΜΟΣ ΕΝΕΣΗ ΕΡΕΥΝΑ

Τech & Science / Η «έξυπνη ένεση» που μπορεί να συρρικνώσει τους όγκους κεφαλής και τραχήλου μέσα σε έξι εβδομάδες

Τι δείχνει κλινική δοκιμή για το φάρμακο τριπλής δράσης, την αμιβανταμάμπη, που θα μπορούσε να χορηγηθεί ως ένεση για να βοηθήσει στη θεραπεία υποτροπιάζοντων ή μεταστατικών καρκίνων
LIFO NEWSROOM
Εγκληματολόγος του Cambridge εξηγεί πώς οι άνδρες κακοποιητές χρησιμοποιούν την αγάπη ως όπλο ελέγχου

Τech & Science / Εγκληματολόγος του Cambridge εξηγεί πώς οι άνδρες κακοποιητές χρησιμοποιούν την αγάπη ως όπλο ελέγχου

Πριν εμφανιστεί το πρώτο σημάδι βίας, έχει ήδη στηθεί η ψυχολογική «παγίδα» - Η έρευνα που δείχνει την «προετοιμασία» των κακοποιητών για να δημιουργήσουν «δεσμούς τραύματος»
LIFO NEWSROOM
Βρετανοί ψυχολόγοι: Οι γονείς είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα στον αθλητισμό

Τech & Science / Βρετανοί ψυχολόγοι: Οι γονείς είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα στον αθλητισμό

Αθλητικοί ψυχολόγοι στη Βρετανία προειδοποιούν: οι φωνακλάδες και πιεστικοί γονείς είναι η μεγαλύτερη απειλή για τα παιδιά που αθλούνται - Όταν η στήριξη γίνεται πίεση, το παιχνίδι χάνει το νόημά του
LIFO NEWSROOM
Βόρειος Λευκός Ρινόκερος: Το πρότζεκτ για να μην εξαφανιστεί το πιο απειλούμενο ζώο στον πλανήτη

Τech & Science / Βόρειος Λευκός Ρινόκερος: Το πρότζεκτ για να μην εξαφανιστεί το πιο απειλούμενο ζώο στον πλανήτη

Μια διεθνής ομάδα επιστημόνων και η Colossal Biosciences στοχεύουν να φέρουν ξανά στη ζωή τον βόρειο λευκό ρινόκερο μέσα σε τέσσερα χρόνια, χρησιμοποιώντας γονιδιακή επεξεργασία και παρένθετες μητέρες
LIFO NEWSROOM
ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΥΑΛΟ

Τech & Science / Παιχνίδια εγκεφάλου: Νέα μελέτη δείχνει πώς «ξυπνούν» τον νου και καθυστερούν τη γήρανση

Μια νέα μελέτη αποκαλύπτει ότι συγκεκριμένα brain games, όπως αυτά του BrainHQ, μπορούν να αυξήσουν τη δραστηριότητα της ακετυλοχολίνης στον εγκέφαλο, επιβραδύνοντας τη γνωστική εξασθένηση και ενισχύοντας τη μνήμη και την προσοχή
LIFO NEWSROOM
Νέα μελέτη: Η διακοπή του καπνίσματος μειώνει τον κίνδυνο άνοιας

Τech & Science / Νέα μελέτη: Η διακοπή του καπνίσματος μειώνει τον κίνδυνο άνοιας

Νέα διεθνής μελέτη δείχνει ότι όσοι σταματούν το κάπνισμα στη μέση ηλικία μειώνουν στο μισό τη φθορά του εγκεφάλου και μέσα σε 10 χρόνια έχουν ίδιες πιθανότητες για άνοια με όσους δεν κάπνισαν ποτέ
LIFO NEWSROOM
 
 