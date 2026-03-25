Samsung: Για πρώτη φορά φέρνει αποστολή αρχείων σε iPhone μέσω AirDrop

The LiFO team
Φωτ: Getty Images
Η Samsung φέρνει αποστολή αρχείων από Android σε iPhone μέσω AirDrop, διευκολύνοντας την ανταλλαγή αρχείων μεταξύ των δύο οικοσυστημάτων.

Η νέα λειτουργία θα αρχίσει να διατίθεται από τη Δευτέρα στα μοντέλα της σειράς Galaxy S26, επιτρέποντας στους χρήστες να στέλνουν φωτογραφίες, βίντεο και άλλα αρχεία σε iPhone, iPad και Mac μέσω του Quick Share. Η επιλογή ενεργοποιείται μέσα από τις ρυθμίσεις, επιλέγοντας τη λειτουργία «Share with Apple devices».

Η λύση βασίζεται σε τεχνολογία που έχει αναπτύξει η Google για το Android και είχε ήδη εφαρμοστεί σε συσκευές Pixel. Η Apple δεν συμμετείχε στην ανάπτυξη της λειτουργίας και δεν έχει σχολιάσει τη δυνατότητα πρόσβασης Android συσκευών στο AirDrop, το οποίο έως σήμερα αποτελούσε βασικό πλεονέκτημα του οικοσυστήματός της.

Η εξέλιξη έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Apple δέχεται πιέσεις από ρυθμιστικές αρχές διεθνώς για μεγαλύτερο άνοιγμα του iOS σε τρίτους παρόχους.

Σύμφωνα με τη Samsung, η λειτουργία θα επεκταθεί και σε άλλα μοντέλα στο μέλλον, ενώ και άλλοι κατασκευαστές Android, όπως η Oppo, έχουν ανακοινώσει αντίστοιχα σχέδια για συμβατότητα με το AirDrop.

Η κίνηση σηματοδοτεί μια αλλαγή στις ισορροπίες της αγοράς, καθώς η ανταλλαγή αρχείων μεταξύ διαφορετικών πλατφορμών αποτελούσε έως πρόσφατα σημαντικό περιορισμό για τους χρήστες.

Με πληροφορίες από Bloomberg

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η Samsung αποκαλύπτει το αποκλειστικό Galaxy Z Flip7 Olympic Edition

Market news / Η Samsung αποκαλύπτει το αποκλειστικό Galaxy Z Flip7 Olympic Edition

Κάθε αθλητής που συμμετέχει στους Αγώνες Milano Cortina 2026 θα λάβει τη συσκευή Olympic Edition, η οποία έχει σχεδιαστεί με σκοπό να εμπλουτίσει την εμπειρία, από τη ζωή στο Ολυμπιακό Χωριό μέχρι τις στιγμές του βάθρου.
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΣΤΙΒ ΒΟΖΝΙΑΚ APPLE AI

Τech & Science / Στιβ Βόζνιακ: «Η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι ακόμη αξιόπιστη» προειδοποιεί ο συνιδρυτής της Apple

Παράλληλα, προειδοποίησε για τον αντίκτυπο που μπορεί να έχει η αυξανόμενη εξάρτηση από τέτοιες τεχνολογίες στον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι επεξεργάζονται πληροφορίες και επιλύουν προβλήματα
ΔΕΡΜΑ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Τech & Science / Γιατί οι μικροοργανισμοί που ζουν στο δέρμα μας έχουν μεγάλη σημασία

Δισεκατομμύρια βακτήρια, μύκητες και ιοί κατοικούν στην επιφάνεια του σώματός μας και μόλις πρόσφατα αρχίσαμε να αντιλαμβανόμαστε πόσο καθοριστικός είναι ο ρόλος τους για την υγεία μας
