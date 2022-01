Πελώριο απολίθωμα «θαλάσσιου δράκου» ανακαλύφθηκε σε τεχνητή λίμνη

«Τηλεφώνησα στο συμβούλιο της κομητείας και τους είπα 'νομίζω πως βρήκα ένα δεινόσαυρο'» θυμάται ο Τζο Ντέιβις που δουλεύει στο Φυσικό Καταφύγιο του Ράτλαντ, κοντά στο Λέστερ.

Κατά τη διάρκεια εργασιών τοπογραφίας στην περιοχή, τον Φεβρουάριο του 2021, ο Ντέιβις εντόπισε κάτι απροσδιόριστα ασυνήθιστο μέσα στη λάσπη της τεχνητής λίμνης.

Δεν ήταν δεινόσαυρος, αλλά τα απολιθωμένα απομεινάρια ενός θαλάσσιου θηρευτή δέκα μέτρων, ενός ιχθυόσαυρου. Και επρόκειτο για το μεγαλύτερο τού είδους του που έχει ανακαλυφθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο.



«Κοίταξα αυτό που φαινόταν σαν πέτρες ή βουναλάκι στη λάσπη και είπα πως φαίνεται κάπως οργανικό, κάπως διαφορετικό. Έπειτα είδαμε κάτι που φαινόταν σαν οστό σιαγόνας» εξηγεί ο ίδιος.



Ωστόσο, το τηλεφώνημά του έπεσε, προσωρινά, στο κενό: «Δεν έχουμε τμήμα δεινοσαύρων, οπότε θα βρούμε κάποιον να σας τηλεφωνήσει» είπαν από το συμβούλιο του Ράτλαντ και πράγματι λίγο μετά έστειλαν παλαιοντολόγους να ελέγξουν την πληροφορία.

Εκείνοι κατέληξαν στο ότι επρόκειτο για έναν ιχθυόσαυρο - θερμόαιμο θαλάσσιο αρπακτικό που έμοιαζε με δελφίνι, μπορούσε να φτάσει σε μήκος τα 25 μέτρα και έζησε μεταξύ 250 και 90 εκατομμυρίων χρόνων πριν.

Ο δρ Ντιν Λόμαξ, παλαιοντολόγος από το πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ και επικεφαλής της ανασκαφής, αποκάλεσε το εύρημα «πραγματικά πρωτοφανές» και, λόγω μεγέθους και πληρότητας, «ένα από τα σπουδαιότερα ευρήματα στην ιστορία της βρετανικής παλαιοντολογίας».

I’m absolutely thrilled to reveal the largest ichthyosaur skeleton EVER discovered in Britain!



It was an honour to lead the excavation and unearth this incredible Jurassic GIANT from its ancient rocky tomb in Rutland! Found by Joe Davis @RutlandWaterNR #RutlandSeaDragon pic.twitter.com/dfTTXT9zwu