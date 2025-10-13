ΤECH & SCIENCE
Παγκόσμια Ημέρα Θρόμβωσης: Κάθε 6 δευτερόλεπτα πεθαίνει κάποιος από επιπλοκές θρόμβων

Η θρόμβωση μπορεί να εμφανιστεί σε οποιοδήποτε σημείο του σώματος

Φωτ. αρχείου: Unsplash
Σήμερα, 13 Οκτωβρίου, είναι η Παγκόσμια Ημέρα Θρόμβωσης.

Η θρόμβωση παραμένει μία από τις πιο σιωπηλές αλλά και πιο θανατηφόρες απειλές για τη δημόσια υγεία.

Σύμφωνα με τα διεθνή στοιχεία, κάθε 6 δευτερόλεπτα ένας άνθρωπος πεθαίνει από θρόμβο του αίματος, ενώ η πάθηση ευθύνεται για 1 στους 4 θανάτους παγκοσμίως: ποσοστό που ξεπερνά σε απώλειες τον ιό HIV/AIDS, τον καρκίνο του μαστού και τα τροχαία δυστυχήματα μαζί, γεγονός που καθιστά την ενημέρωση και την πρόληψη πιο αναγκαίες από ποτέ.

Τα παραπάνω αναφέρει το Ινστιτούτο Μελέτης και Εκπαίδευσης στη Θρόμβωση και στην Αντιθρομβωτική Αγωγή (ΙΜΕΘΑ), με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Θρόμβωσης.

Παγκόσμια Ημέρα Θρόμβωσης: Πώς καθιερώθηκε

Το φετινό μήνυμα της Παγκόσμιας Ημέρας «Από το κεφάλι μέχρι τα πόδια - Πάρε τον έλεγχο, προστατέψου από τη θρόμβωση, προστάτεψε την υγεία σου» υπενθυμίζει ότι η θρόμβωση μπορεί να εμφανιστεί σε οποιοδήποτε σημείο του σώματος. H πρόληψη, η έγκαιρη διάγνωση και η θεραπεία είναι τα ισχυρότερα «όπλα» απέναντι σ' αυτήν τη σιωπηλή απειλή.

Η Παγκόσμια Ημέρα Θρόμβωσης καθιερώθηκε από τη Διεθνή Εταιρεία Θρόμβωσης και Αιμόστασης και γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 13 Οκτωβρίου, ημερομηνία γέννησης του Γερμανού ιατρού Rudolf Virchow, που πρώτος ανέδειξε τη σημασία της θρόμβωσης. Το ΙΜΕΘΑ συμμετέχει ενεργά στην παγκόσμια εκστρατεία κατά της θρόμβωσης από τον πρώτο χρόνο δημιουργίας του και απευθύνει κάλεσμα σε όλους:

Παγκόσμια Ημέρα Θρόμβωσης: Πώς μπορεί να προληφθεί

Ειδικότερα, κάθε χρόνο καταγράφονται περίπου 10 εκατομμύρια νέα περιστατικά φλεβικής θρομβοεμβολής, που περιλαμβάνει την εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση και την πνευμονική εμβολή. Το ανησυχητικό είναι ότι το 70% των θρόμβων που οδηγούν σε νοσηλεία θα μπορούσε να έχει προληφθεί με απλά μέτρα και σωστή αγωγή, καθιστώντας τη θρόμβωση την πρώτη αιτία θανάτου που μπορεί να προληφθεί εντός νοσοκομείων.

Στην Ελλάδα, η επίπτωση της πνευμονικής εμβολής φτάνει τα 18,5 περιστατικά ανά 100.000 άτομα ετησίως και παρουσιάζει σταθερή αύξηση, με τα καταγεγραμμένα περιστατικά να έχουν σχεδόν διπλασιαστεί την τελευταία δεκαετία, αναφέρεται σε ανακοίνωση του Ινστιτούτου.

Σχεδόν το 60% των επεισοδίων φλεβικής θρομβοεμβολής σχετίζεται με νοσηλεία ή χειρουργείο, ενώ η θρόμβωση είναι η αιτία των πιο συχνών καρδιαγγειακών παθήσεων, όπως το έμφραγμα του μυοκαρδίου και το ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο. Παράλληλα, η κολπική μαρμαρυγή, η συχνότερη καρδιακή αρρυθμία, αυξάνει έως και πέντε φορές τον κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου λόγω σχηματισμού θρόμβων στην καρδιά.

«Η θρόμβωση μπορεί να εκδηλωθεί ξαφνικά και ύπουλα, αλλά δεν είναι αναπόφευκτη. Η πρόληψη και η έγκαιρη διάγνωση σώζουν ζωές», υπογραμμίζει ο Δημήτρης Ρίχτερ, καρδιολόγος, πρόεδρος του Ινστιτούτου Μελέτης και Εκπαίδευσης στη Θρόμβωση και στην Αντιθρομβωτική Αγωγή (ΙΜΕΘΑ). «Η ενημέρωση, η αξιολόγηση κινδύνου και η έγκαιρη αναγνώριση συμπτωμάτων - όπως πρήξιμο και πόνος στα κάτω άκρα ή ξαφνική δύσπνοια - αποτελούν κρίσιμα βήματα για την προστασία της υγείας μας» τονίζει.

Η Καλαντζή Καλλιρρόη, καρδιολόγος, αντιπρόεδρος του ΙΜΕΘΑ, επισημαίνει ότι «ο κόσμος δεν έχει την πολυτέλεια να μένει πλέον σιωπηλός για τη θρόμβωση. Εκατομμύρια άνθρωποι κινδυνεύουν και δεν το γνωρίζουν καν. Ενημερωθείτε για τη θρόμβωση, γιατί κάθε συζήτηση που κάνετε, κάθε γεγονός που μοιράζεστε θα μπορούσε να αποτρέψει έναν θρόμβο αίματος ή να ενθαρρύνει κάποιον να ζητήσει εκτίμηση του θρομβωτικού του κινδύνου. Πρέπει όλοι να γνωρίζουμε τα προειδοποιητικά σημάδια της θρόμβωσης, τους κινδύνους και τα απλά βήματα πρόληψης που σώζουν ζωές».

