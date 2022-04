Ο Τζεφ Μπέζος αναρωτιέται για την επιρροή της Κίνας στο Twitter του Έλον Μασκ

Ο Τζεφ Μπέζος με ανάρτησή του στην πλατφόρμα διερωτάται αν η Κίνα θα στηριχθεί στην «Έλον Μασκ εποχή» του Twitter, για να καταπνίξει την κριτική στο Πεκίνο.

Ο δεύτερος πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο δημοσίευσε ένα tweet που εγείρει ανησυχίες για την πιθανή επιρροή του Πεκίνου στο Twitter αρκετές ώρες αφότου ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla, και πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, κατέληξε σε συμφωνία 44 δισ. δολαρίων για την απόκτηση της πλατφόρμας.

Ο Μπέζος παρέθεσε μια ανάρτηση από έναν δημοσιογράφο των New York Times που απαριθμεί τη σημασία της Κίνας για τις επιχειρήσεις της Tesla, συμπεριλαμβανομένου του γεγονότος ότι είναι η δεύτερη μεγαλύτερη αγορά της αυτοκινητοβιομηχανίας. Το tweet ανέφερε ότι η Κίνα μπορεί τώρα να έχει έναν μοχλό πίεσης στο Twitter.

«Ενδιαφέρουσα ερώτηση. Μήπως η κινεζική κυβέρνηση μόλις κέρδισε έναν μοχλό πίεσης στην πλατεία της πόλης;» διερωτήθηκε ο Τζεφ Μπέζος αναφερόμενος στην ατάκα του Μασκ, ο οποίος νωρίτερα αποκάλεσε το Twitter «ψηφιακή πλατεία της πόλης».

Η συμφωνηθείσα εξαγορά έχει πυροδοτήσει συζητήσεις σχετικά με τις επιπτώσεις ενός ισχυρού και πλούσιου ατόμου, με πολλαπλά επιχειρηματικά συμφέροντα, στην κατοχή μιας πλατφόρμας που χρησιμοποιείται από 217 εκατομμύρια ανθρώπους και διαδραματίζει βασικό ρόλο στη διαμόρφωση της πολιτικής και της ατζέντας των μέσων ενημέρωσης σε όλον τον κόσμο.

Ο Μπέζος, ιδρυτής και εκτελεστικός πρόεδρος της Amazon, διευκρίνισε τα σχόλιά του με επόμενα tweets λέγοντας ότι οποιαδήποτε κινεζική πίεση είναι απίθανο να οδηγήσει σε λογοκρισία.

«Η δική μου απάντηση σε αυτή την ερώτηση είναι μάλλον όχι. Το πιο πιθανό αποτέλεσμα από αυτή την άποψη είναι η πολυπλοκότητα για την Tesla στην Κίνα, παρά η λογοκρισία στο Twitter».

«Αλλά θα δούμε. Ο Μασκ είναι εξαιρετικά καλός στην πλοήγηση αυτού του είδους της πολυπλοκότητας» σημείωσε.

Ο Λευκός Οίκος αρνήθηκε να σχολιάσει την πώληση στο Twitter, αλλά είπε ότι ο Τζο Μπάιντεν ανησυχούσε εδώ και καιρό για τη δύναμη των πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης.

«Οι ανησυχίες μας δεν είναι καινούριες», δήλωσε τη Δευτέρα η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Τζεν Ψάκι. «Ο πρόεδρος έχει μιλήσει εδώ και καιρό για τις ανησυχίες του σχετικά με τη δύναμη των social media, συμπεριλαμβανομένου του Twitter και άλλων, στη διάδοση της παραπληροφόρησης».

Η εξαγορά του Twitter από τον Μασκ, η οποία πρέπει πρώτα να εγκριθεί από τους μετόχους του Twitter πριν ολοκληρωθεί φέτος, έχει αποδειχθεί αμφιλεγόμενη μεταξύ των υπαλλήλων της πλατφόρμας. Μιλώντας σε μια συνάντηση τη Δευτέρα μετά την είδηση ​​της συμφωνίας, ο Parag Agrawal, ο διευθύνων σύμβουλος του Twitter, είπε στους υπαλλήλους ότι η μελλοντική κατεύθυνση του κοινωνικού δικτύου ήταν αβέβαιη.

«Μόλις κλείσει η συμφωνία, δεν ξέρουμε ποια κατεύθυνση θα πάρει η πλατφόρμα», είπε ο Agrawal.

Ο Μασκ θα βρεθεί μαζί με το προσωπικό του Twitter προκειμένου να απαντήσει στις ερωτήσεις τους, σύμφωνα με την εταιρεία.

Interesting question. Did the Chinese government just gain a bit of leverage over the town square? https://t.co/jTiEnabP6T