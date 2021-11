Νέες τέσσερις συσκευές στην αγορά των smartphones ετοιμάζει η Nokia, τις οποίες και αποκάλυψε ο γνωστός leaker Evan Blass.

Τα δύο πρώτα μοντέλα έχουν κωδικές ονομασίες N150DL και N1530DL, τα οποία έχουν κάμερα σε ειδικά bumps στο πίσω αριστερά μέρος, αλλά και ένα μικρό notch για την μπροστινή κάμερα.

Το τρίτο έχει κωδική ονομασία Nokia N151DL με χαρακτηριστικό κυκλικό camera dump, το οποίο η εταιρεία προτιμά στις συσκευές της και φαίνεται πως θα είναι μια νέα low-end συσκευή.

Το τελευταίο μοντέλο έχει ονομασία Nokia N152DL, θυμίζοντας κάποιο C-Series και συγκεκριμένα τα C1 ή C01 Plus.

Some Nokia handsets from HMD Global (clockwise from upper left): N151DL, N150DL, N1530DL, N152DL. pic.twitter.com/BV2vFhqd2j