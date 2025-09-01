ΤECH & SCIENCE
Τech & Science

Νέο τεστ σάλιου ανιχνεύει θανατηφόρα καρδιοπάθεια σε παιδιά πέντε χρόνια νωρίτερα

Η αρρυθμιογόνος μυοκαρδιοπάθεια (ACM) προκαλεί πάνω από το 10% των αιφνίδιων καρδιακών θανάτων σε παιδιά και είναι συνήθως κληρονομική

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Νέο τεστ σάλιου ανιχνεύει θανατηφόρα καρδιοπάθεια σε παιδιά πέντε χρόνια νωρίτερα Facebook Twitter
Φωτ: Unsplash
0

Ένα απλό τεστ με βαμβακοφόρο στυλεό από το εσωτερικό του μάγουλου μπορεί να αποκαλύψει εγκαίρως μια σπάνια αλλά επικίνδυνη καρδιοπάθεια σε παιδιά, ακόμη και πέντε χρόνια πριν από τη συνηθισμένη διάγνωση, σύμφωνα με νέα έρευνα που παρουσιάστηκε στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Καρδιολογίας στη Μαδρίτη.

Η αρρυθμιογόνος μυοκαρδιοπάθεια (ACM), κυρίως κληρονομικής αιτιολογίας, ευθύνεται για περισσότερους από το 10% των αιφνίδιων καρδιακών θανάτων σε παιδιά. Προκαλείται από ανωμαλίες στις πρωτεΐνες που συνδέουν τα καρδιακά κύτταρα, με αποτέλεσμα αλλοιώσεις στη δομή και τη λειτουργία της καρδιάς. Συχνά εκδηλώνεται ξαφνικά, χωρίς προειδοποίηση.

Οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι οι ίδιες πρωτεϊνικές ανωμαλίες εμφανίζονται και στα κύτταρα του βλεννογόνου του στόματος. Αυτό τους οδήγησε στην ανάπτυξη ενός τεστ διάρκειας δύο λεπτών, το οποίο ανιχνεύει την πάθηση πολύ πριν από άλλες εξετάσεις.

Αρρυθμιογόνος μυοκαρδιοπάθεια: Πώς αναπτύχθηκε το επαναστατικό τεστ

Η μελέτη πραγματοποιήθηκε σε 51 παιδιά ηλικίας από τριών μηνών έως 18 ετών με γνωστό γενετικό κίνδυνο για ACM, τα οποία υποβάλλονταν σε επαναλαμβανόμενα τεστ σάλιου κάθε τρεις έως έξι μήνες για επτά χρόνια. Από αυτά, τα δέκα ανέπτυξαν την πάθηση και στα οκτώ οι πρώτες ενδείξεις εντοπίστηκαν μέσω του τεστ σάλιου. Παράλληλα, ελέγχθηκε και δεύτερη ομάδα 21 παιδιών χωρίς γνωστό κίνδυνο. Στα πέντε βρέθηκαν επίσης ανωμαλίες.

Η διάγνωση επιβεβαιώθηκε με απεικονιστικές και άλλες ιατρικές εξετάσεις. Οι ερευνητές προτείνουν το τεστ ως συμπληρωματικό εργαλείο έγκαιρης ανίχνευσης. «Υπάρχει μεγάλη ανάγκη για μια γρήγορη και απλή εξέταση που να σημαίνει συναγερμό για ύποπτη ACM, ώστε να ακολουθήσουν οι νοσοκομειακοί έλεγχοι», δήλωσε η δρ Τζοάνα Γιάγκερ από το Πανεπιστήμιο St George’s του Λονδίνου.

Η νόσος αφορά περίπου έναν στους 10.000 ανθρώπους στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν ταχυκαρδία, λιποθυμία, δύσπνοια, αρρυθμίες και οιδήματα στην κοιλιά ή στα άκρα.

Οι επιστήμονες εργάζονται ήδη στην ανάπτυξη κιτ που θα επιτρέπουν τη λήψη δείγματος στο σπίτι και την αποστολή του για ανάλυση. «Το τεστ μας δίνει ένα παράθυρο στα μικροσκοπικά μεταβολικά σημάδια που συμβαίνουν στην καρδιά, χωρίς καμία επικινδυνότητα για το παιδί», τόνισε η δρ Αγγελική Ασημάκη, ερευνήτρια στο ίδιο πανεπιστήμιο. «Θα μπορούσε να σώσει ζωές, ενώ οι ασθενείς προτιμούν σαφώς αυτήν τη διαδικασία από εξετάσεις αίματος».

Η Βρετανική Καρδιολογική Εταιρεία, που χρηματοδότησε την έρευνα, εκτιμά ότι η νέα εξέταση μπορεί να αποτελέσει σημαντικό «όπλο». «Η αρρυθμιογόνος μυοκαρδιοπάθεια μπορεί να εμφανιστεί χωρίς καμία προειδοποίηση, με κίνδυνο αιφνίδιου θανάτου σε παιδιά», δήλωσε η δρ Σόνια Μπάμπου-Ναραγιάν. «Ένα απλό, ανώδυνο τεστ σάλιου μπορεί να εντοπίσει έγκαιρα τα παιδιά που χρειάζονται αυξημένη φροντίδα ή να καθησυχάσει οικογένειες με φυσιολογικά αποτελέσματα».

Με πληροφορίες από Guardian

Τech & Science

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μύθοι και αλήθειες γύρω από τον αυτοκτονικό ιδεασμό

Υγεία & Σώμα / Μύθοι και αλήθειες γύρω από τον αυτοκτονικό ιδεασμό

Γιατί συχνά αυτοκτονούν άνθρωποι που (μοιάζουν να) τα έχουν όλα, ενώ άλλοι, που τα χάνουν όλα, αγκαλιάζουν σφιχτά τη ζωή; Ο ψυχίατρος και διευθυντής της «Κλίμακας» Κυριάκος Κατσαδώρος εξηγεί.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Μελέτη: Το stalking αυξάνει έως και 70% τον κίνδυνο καρδιοπάθειας στις γυναίκες

Διεθνή / Μελέτη: Το stalking αυξάνει έως και 70% τον κίνδυνο καρδιοπάθειας στις γυναίκες

Η έρευνα, που διήρκεσε δύο δεκαετίες και βασίστηκε σε στοιχεία από περισσότερες από 66.000 γυναίκες, καταγράφει σημαντικά υψηλότερα ποσοστά καρδιοπάθειας και εγκεφαλικού σε όσες είχαν εμπειρία stalking
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ozempic και Mounjaro μπορούν να μειώσουν κατά το ήμισυ τον κίνδυνο πρόωρου θανάτου των καρδιοπαθών, σύμφωνα με μελέτη

Τech & Science / Wegovy και Mounjaro μπορούν να μειώσουν κατά το ήμισυ τον κίνδυνο πρόωρου θανάτου των καρδιοπαθών, σύμφωνα με μελέτη

Τα φάρμακα GLP-1 θα μπορούσαν να χορηγηθούν σε εκατομμύρια άτομα με καρδιακές παθήσεις, ώστε να τους βοηθήσουν να αποφύγουν την νοσηλεία σε νοσοκομείο και να ζήσουν περισσότερο
LIFO NEWSROOM
Το μυστικό των Άμις: Η ζωή με ζώα χτίζει ισχυρό ανοσοποιητικό

Τech & Science / Το μυστικό των Άμις: Η ζωή με ζώα χτίζει ισχυρό ανοσοποιητικό

Μελέτες δείχνουν ότι η συμβίωση με ζώα από μικρή ηλικία ενισχύει το ανοσοποιητικό, μειώνει αλλεργίες και προστατεύει από αυτοάνοσα - Οι Αμις αποκαλύπτουν τον τρόπο που τα ζώα και τα μικρόβια τους διαμορφώνουν τη μακροχρόνια υγεία μας
LIFO NEWSROOM
Τεχνητή Νοημοσύνη: Το ChatGPT έδωσε «συνταγές» για βόμβες και ναρκωτικά κατά τη διάρκεια δοκιμών ασφαλείας

Τech & Science / Τεχνητή Νοημοσύνη: Το ChatGPT έδωσε «συνταγές» για βόμβες και ναρκωτικά κατά τη διάρκεια δοκιμών ασφαλείας

Δοκιμές της OpenAI και της Anthropic αποκάλυψαν ότι τα chatbots ήταν πρόθυμα να μοιραστούν οδηγίες για εκρηκτικά, βιολογικά όπλα και εγκλήματα στον κυβερνοχώρο
LIFO NEWSROOM
Η τεχνητή νοημοσύνη αυξάνει τις κυβερνοεπιθέσεις και η Ευρώπη είναι από τα πιο ευάλωτα «θύματα» - Ο λόγος

Τech & Science / Η τεχνητή νοημοσύνη αυξάνει τις κυβερνοεπιθέσεις και η Ευρώπη είναι από τα πιο ευάλωτα «θύματα» - Ο λόγος

Η τεχνητή νοημοσύνη καθοδηγεί τις κυβερνοεπιθέσεις και χρησιμοποιείται από χάκερ για να παραβιάσουν την ασφάλεια σε διάφορα επίπεδα και να διαδώσουν τις επιθέσεις μέσω πολλών παρόχων διαδικτύου (IP) ώστε να αποφευχθεί η ανίχνευση
LIFO NEWSROOM
«Δεν μπορούσαμε να πιστέψουμε πόσο παράξενος ήταν»: O δεινόσαυρος Spicomellus αποκαλύπτεται ακόμη πιο αλλόκοτος

Τech & Science / Ο «παράξενος» δεινόσαυρος Spicomellus αποκαλύπτεται ακόμη πιο αλλόκοτος

Σε κάθε πλευρά του σώματός του υπήρχαν αγκάθια μήκους περίπου 30 εκατοστών, ενσωματωμένα στα πλευρά, χαρακτηριστικό που δεν έχει καταγραφεί ποτέ σε κανένα άλλο σπονδυλωτό, ζωντανό ή εξαφανισμένο
LIFO NEWSROOM
Θανατηφόρο βακτήριο «χτυπάει» Νέα Υόρκη: Τι είναι η νόσος των Λεγεωνάριων και γιατί ανησυχούν οι ειδικοί

Τech & Science / Θανατηφόρο βακτήριο «χτυπάει» Νέα Υόρκη: Τι είναι η νόσος των Λεγεωνάριων και γιατί ανησυχούν οι ειδικοί

Έξαρση της νόσου των Λεγεωνάριων στο Χάρλεμ με έξι νεκρούς και πάνω από 100 κρούσματα - Πώς οι επιστήμονες ερευνούν δεκάδες πύργους ψύξης στη Νέα Υόρκη για να εντοπίσουν τη θανατηφόρα πηγή του βακτηρίου
LIFO NEWSROOM
 
 