NASA: Μαγευτικές εικόνες ενός άστρου που πεθαίνει από το τηλεσκόπιο James Webb

Tο διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb κατέγραψε νέες εικόνες από τα τελευταία στάδια της ζωής ενός μακρινού άστρου και από ένα σημαντικό σμήνος γαλαξιών.

Οι μαγευτικές εικόνες του διαστημικού τηλεσκόπιου James Webb της NASA δείχνουν ένα πρωτοφανές επίπεδο λεπτομέρειας μιας δομής από πυρακτωμένο αέριο που μοιάζει με ντόνατ και είναι γνωστή ως Ring Nebula. Σε απόσταση περίπου 2.600 ετών φωτός από τη Γη, το νεφέλωμα γεννήθηκε από ένα ετοιμοθάνατο αστέρι που απέβαλε τα εξωτερικά του στρώματα στο διάστημα. Οι εικόνες θα μπορούσαν να δώσουν σημαντικές πληροφορίες για τον κύκλο ζωής των άστρων, λένε οι επιστήμονες.

Μαζί με τις περίπλοκες λεπτομέρειες του επεκτεινόμενου πολύχρωμου κελύφους του νεφελώματος, οι εικόνες αποκαλύπτουν επίσης την εσωτερική περιοχή «με εξαιρετική καθαρότητα», δήλωσε ο Δρ Mike Barlow, συν-επικεφαλής της ομάδας αστρονόμων που δημοσίευσε τις εικόνες. «Είμαστε μάρτυρες των τελευταίων κεφαλαίων της ζωής ενός άστρου, μιας προεπισκόπησης του μακρινού μέλλοντος του ήλιου ας πούμε, και οι παρατηρήσεις του τηλεσκοπίου άνοιξαν ένα νέο παράθυρο για την κατανόηση αυτών των κοσμικών γεγονότων που προκαλούν δέος. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το συγκεκριμένο νεφέλωμα σαν εργαστήριο για να μελετήσουμε πώς σχηματίζονται και εξελίσσονται τα πλανητικά νεφελώματα».

Το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb παρατήρησε επίσης και το σμήνος γαλαξιών El Gordo, έναν «κοσμικό έφηβο» που υπήρξε 6,2 δισεκατομμύρια χρόνια μετά το Big Bang.Το πιο ογκώδες σμήνος της εποχής του, είναι ένας τέλειος μεγεθυντικός φακός, που κάμπτει & παραμορφώνει το φως από τα μακρινά αντικείμενα πίσω του.

Η ομάδα στόχευσε το El Gordo επειδή λειτουργεί ως φυσικός, κοσμικός μεγεθυντικός φακός μέσω ενός φαινομένου γνωστού ως βαρυτικός φακός. Η ισχυρή βαρύτητά του κάμπτει και παραμορφώνει το φως των αντικειμένων που βρίσκονται πίσω του, όπως ένας φακός γυαλιού. Βαρυτικός φακός (gravitational lens) ονομάζεται κάθε κατανομή ύλης (όπως ένας γαλαξίας ή σμήνος γαλαξιών) που βρίσκεται ανάμεσα σε μία μακρινή πηγή φωτός και έναν παρατηρητή, και καμπυλώνει τη διαδρομή του φωτός από την πηγή μέχρι τον παρατηρητή.

«Ο φακός του El Gordo ενισχύει τη φωτεινότητα και μεγεθύνει τα μεγέθη των μακρινών γαλαξιών. Αυτό το φαινόμενο του φακού παρέχει ένα μοναδικό παράθυρο στο μακρινό σύμπαν», δήλωσε η Brenda Frye του Πανεπιστημίου της Αριζόνα.

