NASA: Έρχονται οι πρώτες ντομάτες που καλλιεργήθηκαν στο διάστημα-LIVE

Ντομάτες που καλλιεργήθηκαν σε ειδικές συνθήκες στο διάστημα επανέρχονται στη γη για μελέτη σύμφωνα με την NASA.

Όπως αναφέρει η NASA δείγματα από μελέτες της για την ανάπτυξη φυτών, την πυρασφάλεια και τις αλλαγές στους μύες και τις αρτηρίες επιστρέφουν από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό σήμερα αυτήν την ώρα με την 27η αποστολή εμπορικών υπηρεσιών ανεφοδιασμού της SpaceX για την υπηρεσία.

Μετά την εκτόξευση του Dragon, τα επιστημονικά δείγματα θα μεταφερθούν στο Διαστημικό Κέντρο Κένεντι της NASA στη Φλόριντα, όπου οι επιστήμονες θα πραγματοποιήσουν πρόσθετες αναλύσεις πριν από την πλήρη επίδραση της βαρύτητας.

Το Veg-05 καλλιέργησε νανο-ντομάτες στην εγκατάσταση Veggie του σταθμού για να εξετάσει τις επιπτώσεις της ποιότητας του φωτός και του λιπάσματος στην παραγωγή φρούτων, την ασφάλεια από μικρόβια και τη θρεπτική αξία.

Η δυνατότητα καλλιέργειας φυτών στο διάστημα για φρέσκο φαγητό και για τη βελτίωση της συνολικής εμπειρίας διαβίωσης των μελών του πληρώματος είναι το κλειδί για μελλοντικές αποστολές μακράς διάρκειας.

Η δομή, ένα μικροσκοπικό θερμοκήπιο, θα μπορούσε να προσαρμοστεί για την παροχή φρέσκων προϊόντων σε όσους δεν έχουν πρόσβαση σε δυνατότητες καλλιέργειας στη Γη και για φυτοθεραπεία σε ηλικιωμένους ή άτομα με ειδικές ανάγκες. Το πλήρωμα πραγματοποίησε τρεις συγκομιδές την 90η, 97η και την 104η ημέρα καταψύχοντας τις ντομάτες μαζί με δείγματα νερού και επιχρίσματα του υλικού ανάπτυξης.

Τα δείγματα αυτά επιστρέφουν στη Γη για ανάλυση. Παρακολουθήστε ζωντανά:

