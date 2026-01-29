«Μίγματα φυτοφαρμάκων» μολύνουν τα μήλα σε όλη την Ευρώπη, σύμφωνα με μελέτη

Ομάδες περιβαλλοντικών οργανώσεων, κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου, καθώς βρήκαν τοξικά «μίγματα φυτοφαρμάκων» σε μήλα που πωλούνται σε όλη την Ευρώπη.

Η Pan Europe, μια συμμαχία ΜΚΟ που δρα κατά της χρήσης φυτοφαρμάκων, ανέλυσε περίπου 60 μήλα που αγοράστηκαν από 13 ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ άλλων Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία και Πολωνία, για υπολείμματα χημικών ουσιών.

Οι οργανώσεις ανέφεραν ότι το 85% των δειγμάτων περιείχε πολλαπλά υπολείμματα φυτοφαρμάκων, με ορισμένα μήλα να φέρουν ίχνη έως και επτά διαφορετικών χημικών.

Η Pan Europe συμβουλεύει τους καταναλωτές να προτιμούν βιολογικά μήλα ή να ξεφλουδίζουν τα συμβατικά πριν τα καταναλώσουν. Σε ποσοστό 71% των δειγμάτων ανιχνεύτηκαν φυτοφάρμακα που κατατάσσονται μεταξύ των πιο επικίνδυνων στην ΕΕ, τα λεγόμενα «candidates for substitution», τα οποία στοχεύει να καταργήσει το συντομότερο δυνατό.

Η ανάλυση έδειξε επίσης ότι το 64% των δειγμάτων περιείχε τουλάχιστον μία ουσία της κατηγορίας PFAS, γνωστές και ως «αιώνιες χημικές ουσίες», οι οποίες βρίσκονται παντού στο περιβάλλον και σε καθημερινά προϊόντα.

Στην ΕΕ, τα υπολείμματα φυτοφαρμάκων επιτρέπονται κάτω από συγκεκριμένα όρια. Ωστόσο, η Pan Europe προειδοποιεί για το «φαινόμενο κοκτέιλ», όταν οι καταναλωτές εκτίθενται ταυτόχρονα σε πολλά φυτοφάρμακα μέσα σε ένα προϊόν. Ο Μάρτιν Ντερμίν, ανώτερο στέλεχος της συμμαχίας, επέκρινε την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια Τροφίμων, καθώς αξιολογεί τα φυτοφάρμακα ξεχωριστά και όχι τον κίνδυνο από «πολλαπλή έκθεση» σε πολλές ουσίες.«Στην έκθεση δείχνουμε ότι το 85% των μήλων περιέχει πολλά υπολείμματα, και δεν ξέρουμε αν είναι ασφαλή για κατανάλωση ή όχι», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας πιθανές συνδέσεις με καρκίνο και υπογονιμότητα.

Η Pan Europe σημείωσε επίσης ότι αν τα ίδια μήλα πωλούνταν ως βρεφική τροφή, το 93% των δειγμάτων θα απαγορευόταν, καθώς τα υπολείμματα υπερβαίνουν τα αυστηρότερα όρια για παιδιά κάτω των τριών ετών. Οι κανόνες της ΕΕ για τα βρεφικά τρόφιμα είναι αυστηρότεροι για την προστασία της πρώιμης ανάπτυξης.

Τα μήλα είναι από τα πιο αγαπημένα φρούτα των Ευρωπαίων και καλλιεργούνται εκτενώς στην ΕΕ, ιδιαίτερα στην Πολωνία, την Ιταλία και τη Γαλλία, ωστόσο είναι και από τα φρούτα που δέχονται τη μεγαλύτερη φροντίδα με φυτοφάρμακα.

Με πληροφορίες από Guardian