«Το μέλλον της ανθρωπότητας κρέμεται από μια κλωστή», προειδοποιούν ερευνητές για την κλιματική κρίση

Πιο κρίσιμη από ποτέ είναι η κατάσταση του πλανήτη, όπως προειδοποιούν επιστήμονες σε νέα έρευνα για την κλιματική κρίση.

«Πολλά από τα ζωτικά σημεία της Γης έχουν σημειώσει τιμές αρνητικού ρεκόρ, γεγονός που δείχνει ότι το μέλλον της ανθρωπότητας κρέμεται από μια κλωστή», ανέφερε η ομάδα ερευνητών που ανέλαβε να διεξάγει νέα μελέτη.

Πλέον, οι περισσότερες ερευνητικές ομάδες επικεντρώνονται στην πιθανότητα μιας «κοινωνικής κατάρρευσης» και η πρόσφατη έκθεση της έρευνας, που παρουσίασε ο Guardian, αξιολόγησε 35 ζωτικά σημεία του πλανήτη το 2023 και διαπίστωσε ότι τα 25 από αυτά, έφτασαν στα χειρότερα επίπεδα των καταγραφών τους.

Earth’s ‘vital signs’ show humanity’s future in balance, say climate experts https://t.co/TS9AP8VtE4

Ο πληθυσμός αυξάνεται περίπου κατά 200.000 άτομα ημερησίως, ενώ ο αριθμός των ζώων, όπως τα βοοειδή και τα πρόβατα, ανέρχεται σε 170.000 ημερησίως, προσθέτοντας έτσι πίεση στις ήδη επιβαρυμένες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Οι επιστήμονες έχουν εντοπίσει 28 ανατροφοδοτικούς κύκλους, όπως οι αυξανόμενες εκπομπές από την τήξη του μόνιμου πάγου, που θα μπορούσαν να προκαλέσουν κρίσιμες αλλαγές στο περιβάλλον, όπως την κατάρρευση της τεράστιας παγοκαλύψης της Γροιλανδίας.

Η αλλαγή στην τιμή της θερμοκρασίας παγκοσμίως έχει οδηγήσει σε ολοένα και πιο ακραία καιρικά φαινόμενα, που συχνά τείνουν να καταλήγουν μέχρι και θανατηφόρα. Στις ΗΠΑ, έχει σημάνει συναγερμός για τον νέο τυφώνα που πλησιάζει στη Φλόριντα, με τον δήμαρχο να καλεί τον κόσμο να φύγει γιατί κινδυνεύει. Λίγες μέρες πριν, η κακοκαιρία Χέλεν πέρασε με έναν τραγικό απολογισμό εκατοντάδων νεκρών και μεγάλων φυσικών καταστροφών πίσω της.

⚠️ #Milton is now forecast to become a Category 3 Major Hurricane

pic.twitter.com/V57JObJJ8r