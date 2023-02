Μαγικό θέαμα στον Αρκτικό Κύκλο με σύννεφα - «ουράνιο τόξο»

Ο σκοτεινός ουρανός του Αρκτικού Κύκλου προσφάτως «έλαμψε» με ένα αιθέριο, πολύχρωμο φως.

Ωστόσο, το θέαμα αυτό με τα ιριδίζοντα ουράνια τόξα δεν προκλήθηκε από το βόρειο Σέλας, αλλά νέφη μικροσκοπικών κρυστάλλων πάγου που αιωρούνταν σε υψηλότερα στρώματα της ατμόσφαιρας από το φυσιολογικό.

Τα σύννεφα, γνωστά ως Πολικά Στρατοσφαιρικά Νέφη (polar stratospheric clouds - PSC), σχηματίζονται μόνο όταν η θερμοκρασία στην κατώτατη στρατόσφαιρα φτάνει τους -81 βαθμούς Κελσίου.

After a 6 hour road trip + 7 hours of hard work in the cold Arctic wind, I managed to get some pretty shots of today's display of mother-of-pearls clouds (PCSs / nacreous clouds)) around the Kilpisjarvi area, Finland 🤩 pic.twitter.com/yNfb8tVnjP