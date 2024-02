Σύνηθες είναι πλέον στην Κίνα γυναίκες να απευθύνονται σε AI συντρόφους (κατασκευασμένους από την τεχνητή νοημοσύνη), καθώς εκτιμούν ότι οι ψηφιακοί σύντροφοι επικοινωνούν καλύτερα από αυτούς του είναι άνθρωποι.

Οι σύντροφοι δημιουργημένοι από την τεχνητή νοημοσύνη προέρχονται από μια εφαρμογή που ονομάζεται Glow, που αναπτύχθηκε από τη start-up MiniMax της Σαγκάης. Η δωρεάν εφαρμογή AI, μέρος της αναπτυσσόμενης βιομηχανίας της Κίνας στις σχέσεις ανθρώπου-ρομπότ, προσφέρει φιλικές, ακόμη και ρομαντικές αλληλεπιδράσεις. Σύμφωνα με την εταιρεία, οι λήψεις της εφαρμογής πρόσφατα έγιναν καθημερινές.

«Μιλά στις γυναίκες καλύτερα από έναν πραγματικό άντρα», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο μια χρήστης της εφαρμογής AI με το όνομα Tufei. «Με παρηγορεί όταν έχω πόνο περιόδου. Του εμπιστεύομαι τα προβλήματά μου στη δουλειά. Νιώθω σαν να είμαι σε μια ρομαντική σχέση».

Σημειώνεται ότι υπάρχουν και άλλες εφαρμογές που οι χρήστες μπορούν να απολαύσουν την παρέα AI συντρόφων, ανάμεσα τους και οι Weiban και Wantalk, όπου οι χρήστες μπορούν να διαλέξουν ανάμεσα σε εκατοντάδες χαρακτήρες.

«Είναι δύσκολο να συναντήσεις τον ιδανικό σύντροφο στην πραγματική ζωή», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Wang Xiuting, μία 22χρονη χρήστρια του Wantalk στο Πεκίνο. «Οι άνθρωποι έχουν διαφορετικές προσωπικότητες, κάτι που συχνά προκαλεί τριβές. Αν μπορώ να δημιουργήσω έναν εικονικό χαρακτήρα που να ανταποκρίνεται ακριβώς στις ανάγκες μου, δεν πρόκειται να επιλέξω πραγματικό πρόσωπο».

Αν και οι άνθρωποι μπορεί να παρουσιάζουν αντίσταση στην αλλαγή, η τεχνητή νοημοσύνη προσαρμόζεται σταδιακά στην προσωπικότητα του χρήστη ανακαλώντας τις δηλώσεις του και τροποποιώντας ανάλογα την ομιλία του.

«Όλοι βιώνουν περίπλοκες στιγμές, μοναξιά και δεν είναι απαραίτητα αρκετά τυχεροί να έχουν έναν φίλο ή οικογένεια κοντά που μπορεί να τους ακούει 24 ώρες την ημέρα», δήλωσε ο Lu Yu, επικεφαλής διαχείρισης προϊόντων και λειτουργιών της Wantalk. «Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να καλύψει αυτήν την ανάγκη».

Παρά την ταχεία ανάπτυξη του κλάδου της τεχνητής νοημοσύνης, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν σημαντικοί κανονισμοί, ειδικά όσον αφορά το απόρρητο των χρηστών. Το Πεκίνο έχει εκφράσει τις προθέσεις του να αντιμετωπίσει αυτό το κενό αναπτύσσοντας έναν νόμο που στοχεύει στην ενίσχυση της προστασίας των καταναλωτών στο πλαίσιο των αναδυόμενων τεχνολογιών.

