James Webb: Για πρώτη φορά ανιχνεύτηκε διοξείδιο του άνθρακα στην ατμόσφαιρα ενός εξωπλανήτη

Το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb, εντόπισε για πρώτη φορά διοξείδιο του άνθρακα στην ατμόσφαιρα ενός εξωπλανήτη.

Πρόκειται για τον WASP-39b, ενός καυτού αέριου γίγαντα που κινείται περιμετρικά ενός άστρου σαν τον δικό μας Ήλιο, σε απόσταση περίπου 700 ετών φωτός από τη Γη.

Το διοξείδιο του άνθρακα είναι βασικό συστατικό της γήινης ατμόσφαιρας και, μεταξύ άλλων, σχετίζεται με το «φαινόμενο του θερμοκηπίου» και την κλιματική αλλαγή.

Η ανίχνευση του διοξειδίου σε μακρινούς εξωπλανήτες, αποτελεί σημαντικό βήμα προόδου για την αναζήτηση κόσμων πιθανώς φιλικών στην ανάπτυξη ζωής.

Οι ερευνητές, οι οποίοι έκαναν σχετική προδημοσίευση, ενώ θα ακολουθήσει κανονική επιστημονική δημοσίευση στο "Nature" την επόμενη εβδομάδα, δήλωσαν ότι «για πρώτη φορά διοξείδιο του άνθρακα ανιχνεύθηκε σαφώς σε έναν πλανήτη εκτός του ηλιακού συστήματος».

Ο WASP-39b κινείται πολύ κοντά στο άστρο του, στο ένα όγδοο της απόστασης Ήλιου-Ερμή, γι' αυτό ο εξωπλανήτης έχει θερμοκρασία περίπου 900 βαθμών Κελσίου.

Λόγω της υψηλής αυτής θερμότητας, η ατμόσφαιρα του εξωπλανήτη διογκώνεται, με αποτέλεσμα ο εξωπλανήτης να είναι κατά περίπου 35% μεγαλύτερος του Δία, του μεγαλύτερου πλανήτη του ηλιακού μας συστήματος.

