Το «Jurassic Park» της Βολιβίας - 16.000 αποτυπώματα αποκαλύπτουν τη συμπεριφορά των δεινοσαύρων

Οι επιστήμονες μιλούν για μια μοναδική «χρονοκάψουλα» της ύστερης Κρητιδικής περιόδου στη Βολιβία

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Φωτ. αρχείου: Unsplash
Ένα «Ιουράσιο Πάρκο των Άνδεων» έχουν εντοπίσει οι παλαιοντολόγοι στο Toro Toro της Βολιβίας, όπου περισσότερα από 16.600 απολιθωμένα αποτυπώματα θηρόποδων, της ομάδας δεινοσαύρων στην οποία ανήκε και ο τυραννόσαυρος Ρεξ, χαρτογραφήθηκαν και αναλύθηκαν, σε αυτό που θεωρείται πλέον το μεγαλύτερο σύνολο τέτοιων ιχνών στον κόσμο.

Η ανακάλυψη παρουσιάστηκε σε μελέτη που δημοσιεύτηκε στο PLOS One, μετά από έξι χρόνια επιτόπιας έρευνας από ομάδα του Loma Linda University στην Καλιφόρνια. Τα ίχνη, ηλικίας περίπου 60 εκατομμυρίων ετών, καταγράφουν όχι μόνο τη διέλευση αλλά και τη συμπεριφορά των δεινοσαύρων, ακόμη και τις αποτυχημένες προσπάθειές τους να κολυμπήσουν, όπως δείχνουν 1.378 επιπλέον «γρατζουνιές» στον βυθό της τότε λίμνης.

Οι επιστήμονες μιλούν για μια μοναδική «χρονοκάψουλα» της ύστερης Κρητιδικής περιόδου, λίγο πριν από την εξαφάνιση των δεινοσαύρων. Τα αποτυπώματα διατηρήθηκαν χάρη στη λάσπη της αρχαίας λίμνης, που σφράγισε τις κινήσεις μικρών και γιγάντιων θηρόποδων, από αποτυπώματα ύψους λίγων εκατοστών μέχρι εκείνα ζώων που έφταναν τα 10 μέτρα.

Βολιβία: Υπό απειλή η περιοχή

Ωστόσο, η περιοχή απειλείται. Για δεκαετίες, αγρότες αλώνιζαν σιτηρά πάνω στα ιζηματογενή στρώματα, ενώ εργοτάξια και λατομεία κατέστρεψαν τμήματα του πεδίου. Μάλιστα, πριν δύο χρόνια, οδικά έργα παραλίγο να εξαφανίσουν έναν σημαντικό χώρο αποτυπωμάτων πριν παρέμβει το εθνικό πάρκο.

Παρά τον τεράστιο αριθμό ιχνών, στη γύρω περιοχή υπάρχει εντυπωσιακή έλλειψη οστών, κάτι που οι επιστήμονες αποδίδουν στο ότι η περιοχή λειτουργούσε ως πέρασμα – μια αρχαία «ακτογραμμή» που οι δεινόσαυροι διέσχιζαν μαζικά.

Οι έρευνες θα συνεχιστούν. «Είμαστε βέβαιοι ότι υπάρχουν ακόμα περισσότερα αποτυπώματα στα όρια των ήδη χαρτογραφημένων σημείων», λέει ο παλαιοντολόγος Roberto Biaggi.

Με πληροφορίες από Associated Press

